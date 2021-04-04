البياضي : أجدادي الأعزاء شكرًا

علق النائب الدكتور/ فريدي البياضي عضوٍ اللجنة العامة لمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، على احتفال نقل المومياوات على صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلا : أجدادي الأعزاء و سرد أسماء مومياوات الملوك الإثنين و عشرين الذين تم نقلهم بالأمس من المتحف المصري لمتحف الحضارات الجديد.





و قال البياضى: أجدادي الأعزاء شكرًا.. شرفنا بكم و نرجو أن نكون قد شرّفناكم . و في تصريح خاص قال البياضي: أهنىء مصر وكل المصريين الذين شعروا بالفخر و العزة و السعادة لهذا الاحتفال المهيب الذي يليق بحضارة مصر و تاريخها، و يدل على حاضرها و يبشر بمستقبلها.





وأضاف البياضي مرة أخرى يشاهد العالم أن أحفاد الفراعنة قادرون على إبهار العالم، مشيرا إلى ان كل تفاصيل الحفل كانت مبهرة و راقية و مشهد انتظار الرئيس لاستقبال الموكب كانت له دلالة كبيرة على احترامنا لأصولنا و تاريخنا.





واختتم البياضي تصريحه بتهنئة خاصة لمصر و تهنئة للعالم كله على افتتاح متحف الحضارات الجديد، قائلا : "أرسلت الاحتفال لكل أصدقائي في العالم و دعوتهم لزيارة المتحف و الاستمتاع بحضارتنا و تاريخنا".