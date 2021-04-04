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برلمان

البياضي : أجدادي الأعزاء شكرًا

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:02 ص
النائب الدكتور/
النائب الدكتور/ فريدي البياضي عضوٍ اللجنة العامة للبرلمان
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فريدة محمد
 علق النائب  الدكتور/ فريدي البياضي عضوٍ اللجنة العامة لمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ،على احتفال نقل المومياوات على صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلا : أجدادي الأعزاء و سرد  أسماء مومياوات الملوك الإثنين و عشرين الذين تم نقلهم بالأمس من المتحف المصري لمتحف الحضارات الجديد.

و قال البياضى: أجدادي الأعزاء شكرًا.. شرفنا بكم و نرجو أن نكون قد شرّفناكم . و في تصريح خاص قال البياضي: أهنىء مصر وكل المصريين الذين شعروا بالفخر و العزة و السعادة لهذا الاحتفال المهيب الذي يليق بحضارة مصر و تاريخها،  و يدل على حاضرها و يبشر بمستقبلها.

وأضاف البياضي مرة أخرى يشاهد العالم أن أحفاد الفراعنة قادرون على إبهار العالم، مشيرا إلى ان كل تفاصيل الحفل كانت مبهرة و راقية و مشهد انتظار الرئيس لاستقبال الموكب كانت له دلالة كبيرة على احترامنا لأصولنا و تاريخنا.

واختتم البياضي تصريحه بتهنئة خاصة لمصر  و تهنئة للعالم كله على افتتاح متحف الحضارات الجديد، قائلا : "أرسلت الاحتفال لكل أصدقائي في العالم و دعوتهم لزيارة المتحف و الاستمتاع بحضارتنا و تاريخنا".
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