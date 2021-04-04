مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-4-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد الموافق 4-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الكونفيدرالية الافريقية .







وجاءت مواجهات اليوم كالتالي :





الكونفيدرالية الافريقية





نابسا ستارز vs كوتون سبورت – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 1 HD





نامونجو vs نكانا – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 1 HD





إنييمبا vs وفاق رياضي – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 4





الرجاء vs بيراميدز – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 3





جراف دي داكار vs ساليتاس – السادسة مساء - قناة beIN Sports 1 HD





النجم الساحلي vs النادي الصفاقسي – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 4





نهضة بركان vs شبيبة القبائل – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 4





الأهلي بنغازي vs اورلاندو بيراتس – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 3





الدوري الإنجليزي

ساوثهامتون vs بيرنلي – الساعة الواحدة ظهرا - قناة beIN Sports 2 HD Premium





نيوكاسل يونايتد vs توتنهام هوتسبير – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 2 HD Premium





أستون فيلا vs فولهام – الساعة الخامسة والنصف مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium





مانشستر يونايتد vs برايتون – الساعة الثامنة والنصف مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium





الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس vs سيلتا فيجو – الساعة الثانية ظهرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium





إلتشي vs ريال بيتيس – الساعة الخامسة والربع مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium





قاديش vs فالنسيا – الساعة السادسة والنصف مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium





إشبيلية vs أتلتيكو مدريد – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium





الدوري الألماني

شتوتجارت vs فيردر بريمن – الساعة الثالثة والنصف عصرا - قناة beIN Sports 5 HD





يونيون برلين vs هيرتا برلين – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports 5 HD





الدوري الفرنسي

أنجيه vs مونبلييه – الساعة الواحدة عصرا - قناة beIN Sports 5 HD





بوردو vs ستراسبورج – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 5 HD





ستاد ريمس vs رين – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 5 HD





نانت vs نيس – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 5 HD





لوريان vs ستاد بريست 29 – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 5 HD





نيم أولمبيك vs سانت إيتيان – الساعة الخامسة مساء - قناة beIN Sports 5 HD





مارسيليا vs ديجون – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports 5 HD









كأس خادم الحرمين

التعاون vs الفتح – الساعة السادسة مساء - قناة KSA Sports 1 HD



