مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-4-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد الموافق 4-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الكونفيدرالية الافريقية .
وجاءت مواجهات اليوم كالتالي :
الكونفيدرالية الافريقية
نابسا ستارز vs كوتون سبورت – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 1 HD
نامونجو vs نكانا – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 1 HD
إنييمبا vs وفاق رياضي – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 4
الرجاء vs بيراميدز – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 3
جراف دي داكار vs ساليتاس – السادسة مساء - قناة beIN Sports 1 HD
النجم الساحلي vs النادي الصفاقسي – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 4
نهضة بركان vs شبيبة القبائل – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 4
الأهلي بنغازي vs اورلاندو بيراتس – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون vs بيرنلي – الساعة الواحدة ظهرا - قناة beIN Sports 2 HD Premium
نيوكاسل يونايتد vs توتنهام هوتسبير – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 2 HD Premium
أستون فيلا vs فولهام – الساعة الخامسة والنصف مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium
مانشستر يونايتد vs برايتون – الساعة الثامنة والنصف مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس vs سيلتا فيجو – الساعة الثانية ظهرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium
إلتشي vs ريال بيتيس – الساعة الخامسة والربع مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
قاديش vs فالنسيا – الساعة السادسة والنصف مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
إشبيلية vs أتلتيكو مدريد – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الألماني
شتوتجارت vs فيردر بريمن – الساعة الثالثة والنصف عصرا - قناة beIN Sports 5 HD
يونيون برلين vs هيرتا برلين – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports 5 HD
الدوري الفرنسي
أنجيه vs مونبلييه – الساعة الواحدة عصرا - قناة beIN Sports 5 HD
بوردو vs ستراسبورج – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 5 HD
ستاد ريمس vs رين – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 5 HD
نانت vs نيس – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 5 HD
لوريان vs ستاد بريست 29 – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 5 HD
نيم أولمبيك vs سانت إيتيان – الساعة الخامسة مساء - قناة beIN Sports 5 HD
مارسيليا vs ديجون – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports 5 HD
كأس خادم الحرمين
التعاون vs الفتح – الساعة السادسة مساء - قناة KSA Sports 1 HD
النصر vs الفيصلي – الساعة الثامنة مساء - قناة KSA Sports 1 HD