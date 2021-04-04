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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-4-2021 والقنوات الناقلة

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:32 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
تقام اليوم الأحد الموافق 4-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الكونفيدرالية الافريقية . 

وجاءت مواجهات اليوم كالتالي : 

الكونفيدرالية الافريقية 

نابسا ستارز vs  كوتون سبورت – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 1 HD

نامونجو  vs نكانا – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 1 HD

إنييمبا  vs وفاق رياضي – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 4

الرجاء vs بيراميدز – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 3      

جراف دي داكار  vs   ساليتاس – السادسة مساء - قناة beIN Sports 1 HD

النجم الساحلي vs النادي الصفاقسي – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 4      

نهضة بركان vs شبيبة القبائل – الساعة التاسعة مساء -  قناة beIN Sports HD 4

الأهلي بنغازي  vs اورلاندو بيراتس – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 3     

الدوري الإنجليزي
 
ساوثهامتون vs  بيرنلي – الساعة الواحدة ظهرا - قناة beIN Sports 2 HD Premium

نيوكاسل يونايتد vs  توتنهام هوتسبير – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 2 HD Premium          

أستون فيلا vs  فولهام – الساعة الخامسة والنصف مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium            

مانشستر يونايتد vs برايتون   – الساعة الثامنة والنصف مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium       

الدوري الإسباني 
 
ديبورتيفو ألافيس vs  سيلتا فيجو – الساعة الثانية ظهرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium 

إلتشي  vs ريال بيتيس – الساعة الخامسة والربع مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

قاديش  vs فالنسيا – الساعة السادسة والنصف مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

إشبيلية vs  أتلتيكو مدريد – الساعة التاسعة مساء - قناة  beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الألماني
 
شتوتجارت vs فيردر بريمن – الساعة الثالثة والنصف عصرا - قناة beIN Sports 5 HD

يونيون برلين vs هيرتا برلين – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports 5 HD     

الدوري الفرنسي
 
أنجيه vs مونبلييه – الساعة الواحدة عصرا - قناة beIN Sports 5 HD                  

بوردو vs ستراسبورج – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 5 HD             

ستاد ريمس vs رين – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 5 HD                

نانت vs نيس – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 5 HD                

لوريان vs ستاد بريست 29 – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 5 HD      

نيم أولمبيك vs  سانت إيتيان – الساعة الخامسة مساء - قناة beIN Sports 5 HD  

مارسيليا vs ديجون – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports 5 HD                 


كأس خادم الحرمين 
 
التعاون  vs الفتح – الساعة السادسة مساء - قناة  KSA Sports 1 HD

النصر vs الفيصلي – الساعة الثامنة مساء - قناة KSA Sports 1 HD
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