استعدادًا لرمضان.. افتتاح معرض كلنا واحد في واحة بلاط بالوادي الجديد

افتتح المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد ، يرافقه الدكتور جمال حسن وكيل مديرية التربية والتعليم، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمركز، معرض "كلنا واحد" الذي يقام بالسوق الحضاري بمدينة بلاط استعدادًا لشهر رمضان المعظم.





وأكد جبالي، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، أن المبادرة شارك فيها الوحدات المحلية لقرى "البشندي -تنيدة -أولاد عبد الله -ذخيرة -عين عيش – مرزوق"، وذلك في إطار توجيهات المحافظ لاتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطن من خلال توفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





ولفت جبالي، إلى مشاركة التجار والمزارعين المنتجين في المبادرة بعرض السلع بأسعار مخفضة على أن يستمر المعرض إلى نهاية شهر رمضان.





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وفي ذات السياق انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، من تنفيذ البرنامج التدريبي لدفع الشباب إلى المشروعات الصغيرة وذلك بمقر المركز الإرشادي ببلاط.





وقال المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز ومدينة بلاط في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إن التدريب تضمن توضيح دور المحليات بتشجيع الشباب للمشروعات الصغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك "، كما جرى توضيح أهم التحديات التي تواجه الشباب في مشاريع الإنتاج الحيواني والإنتاج الداجني وضرورة التنويع في مشاريع الإنتاج الداجني خصوصا ما يتميز به مناخ الوادي الجديد.





وأضاف جبالي، أنه جرى توضيح دور البنك الزراعي في دعم الشباب والمزارعين ودفع الشباب للمشروعات الصغيرة وما يقدمه البنك من مشروعات جديدة مثل تمويل ودعم نظم الري الحديث ومشروعات "البتلو"، وايضًا ما يقدمه البنك من أعلى عائد للإيداع.





من ناحية اخري نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، حملة موسعة لرفع أكوام القمامة ونظافة الشوارع بالقرى، في إطار تعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ومتابعة المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة.





وأسفرت الحملة عن رفع 120 طنًا من القمامة والمخلفات والأتربة من جميع شوارع الأحياء السكنية في مدينة الخارجة.







