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رياضة

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:02 ص
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على خوض منافسات الجولة الأخيرة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا دون حضور جماهيري فى جميع المباريات.


وجاء استقرار الكاف على ذلك القرار كنوع من مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.


وأصدر الكاف قرارا بتقليص الحضور الجماهيري فى المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم أجمع.


ومن المقرر أن يقتصر الحضور الجماهيري فى الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا على "الدعوات" فقط، ولن يكون هناك حضور جماهيري فى أى مباراة.

وكان الأهلى حسم التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله أمس أمام المريخ السودانى بهدفين لكل منهما فى إطار لقاءات الجولة الخامسة.

أما الزمالك، فنجح الفريق الأبيض فى تجديد آمال تأهله إلى الدور المقبل بعد فوزه المهم خارج أرضه أمس على حساب مولودية الجزائر بهدفين دون رد، وينتظر الزمالك قبلة الحياة من الترجى التونسي بالفوز على المولودية فى الجولة الأخيرة للتأهل إلى الدور المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الأخيرة خلال يومى الجمعة والسبت المقبلين، حيث يلعب الأهلى مع سيمبا التنزانى الجمعة المقبل، ويلتقى الزمالك مع تونجيث السنغالى السبت المقبل.


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