بمساحة 1695 فدانا.. مصر الجديدة للإسكان تطرح كراسة شروط تطوير مشروع هليوبارك

كشف خالد زكريا العادلي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن طرح كراسة الشروط لتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدانًا بمنطقة القاهرة الجديدة.













وقال العادلى، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، إن 3 شركات كبرى سحبت كراسة الشروط في الساعات الأولى للطرح، وهي: ماجد الفطيم وماونتن فيو ومدينة نصر الإسكان والتعمير.





وأضاف أنه من المستهدف تطوير مساحة المشروع عن طريق المشاركة بنسبة للشراكة في الإيرادات.





وتوقع رئيس مجلس الإدارة، إنهاء إجراءات التعاقد في الربع الثالث من 2021، على أن يتم استخدام إيرادات الشراكة من هذا التعاقد في مشروعات تطوير نيو هليوبوليس.



