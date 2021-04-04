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اقتصاد

أحمد جلال: القطاع العقاري سوق رائج يحتاج لضخ مضاعف ومزيدا من الاستثمارات

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:59 م
سوق العقارات المصرى
سوق العقارات المصرى
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آمنة عبد العظيم
رحب الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ، بضيوف مؤتمر أخبار اليوم العقاري الأول ، قائلا: إن مؤسستنا العريقة أخبار اليوم تدعم واحدا من أهم المجالات الاقتصادية بمصرنا الحبيبة ألا وهو الاستثمار العقاري، مؤكدا أنه يثق في أن يحقق المؤتمر نجاحًا كبيرًا يليق بطموحات كل المشاركين بفعالياته والمتابعين له.. وأن تلك الثقة فى النجاح تنبع أولًا من المجهود الكبير الذى تم بذله للإعداد لهذا المؤتمر، وثانيًا لتوافر كل عناصر وأسباب النجاح.


وأكد الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ، أن مؤتمر أخبار اليوم العقاري الأول يأتي في ظروف استثنائية بتحدياتها وطموحاتها، مشيرا الى أن التحدي الأكبر يكمن في الجائحة التي تجتاح العالم بأثره منذ أكثر من عام، نشرت خلاله الفقد والألم، وهددت الحياة، ونالت من جهود تقدم البشرية، ولعل آثارها الاقتصادية العنيفة لا تخفى على أحد، ولم يسلم منها أحد، وبالطبع لم تكن مصر استثناء من التأثر بتداعياتها، إلا أنها تعد من أقل الدول تأثرًا، بفضل الجهود العلمية والعملية المدروسة التي واجهت بها مصر جائحة كورونا.

وأضاف أنه مع بدء عمليات التطعيم بمصر والعالم، وظهور نقطة ضوء بنهاية النفق المظلم الذى دخله العالم قبل عام بسبب تلك الجائحة، بدأت قطاعات كثيرة تلملم أحزانها وتطلق العنان لأفكارها وخططها استعدادًا لما بعد الجائحة، وقد كنا في أخبار اليوم سباقين كعادتنا وعقدنا مؤتمرنا الاقتصادي السنوي في موعده والذى حقق في دورته الأخيرة نجاحًا غير مسبوق ولم يكن متوقعًا، وفور انتهاء مؤتمرنا الاقتصادي ومع إيماننا بقيمة الوقت بدأنا على الفور التفكير في مؤتمرات متخصصة بأنشطة اقتصادية محددة لخدمة مصر والمصريين، وقال أحمد جلال إن إيماننا الشديد أن دورنا الوطني لا يجب أن يتوقف فقط عند مهمتنا الأساسية في تشكيل الوعى الوطني بخدمات صحفية متميزة إنما تبنى قضايا الوطن وخططه بمختلف المجالات.

وأوضح أن الاستثمار العقاري في مقدمة تفكيرنا لأسباب عديدة.. أهمها على الإطلاق تلك النهضة العمرانية الكبرى وغير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي نشرت بذور الخير والنماء لتثمر ثمرًا طيبًا، مدنًا جديدة ومشروعات سكنية عملاقة فى ربوع وادىنا الطيب وبين حبات رماله التى تحولت لعمران وتنمية نابضة بالحياة، ولتشهد مصر حاليًا أكبر حركة عمران غير مسبوقة بسواعد أبنائها المخلصين سواء بالجهات الحكومية المختلفة أو القطاع الاستثماري الخاص، وتبذل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهدًا كبيرًا لإزالة العقبات أمام كل الأنشطة الاستثمارية وفى مقدمتها بالطبع الاستثمار العقاي.

وأشار إلى أن جهود الحكومة فى هذا المجال لتنفيذ تعليمات ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى أتاحت سكنًا لكل مصرى، جميع المصريين بلا استثناء، منها ما توفره الدولة بمشروعاتها السكنية المختلفة والمتباينة المستويات، ومنها ما ينفذه القطاع الخاص، ليصبح الاستثمار العقارى أحد أهم مجالات الاستثمار بمصر حاليًا، وليصبح سوقًا رائجًا يحتاج لضخ مضاعف ومستمر من الاستثمارات.

وقال إن أمام كل هذا من تحديات الواقع وطموحات المستقبل، أصبحنا نشاهد الشركات العالمية الكبرى فى الاستثمار العقارى تتسابق للدخول إلى السوق المصرى الصاعد الواعد، جنبًا إلى جنب مع الشركات المصرية والعربية الشقيقة التى أصبح لها باع وتاريخ وبصمة فى المشروعات العقارية المصرية، وأصبح هناك آمال ومطالب لهذا القطاع حتى تتضاعف الاستثمارات وتنطلق المزيد من المشروعات.

وأوضح أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أصبح هدفنا فى مؤتمرنا العقارى أيضا، عرض كل المعوقات، وشرح كل المطالب، وإعلان جميع الأفكار والرؤى التى تحقق فى النهاية الصالح العام لمصرنا الغالية، فكان هذا المؤتمر الذى تنطلق فعالياته اليوم بحضور رفيع ومميز من جميع أطراف العملية الاستثمارية من الحكومة والقطاع الخاص وأيضا الجهات التشريعية والتمويلية والإعلامية، وقد سبق هذا المؤتمر جهد كبير ومقدر من الجميع سواء زملائى فى مؤسسة أخبار اليوم، أو شركاؤنا من الحكومة والقطاع الخاص، واستطعنا من خلال عدة جلسات تحضيرية أن نمهد الطريق أمام مؤتمر اليوم ليكون النجاح حليفه بإذن الله.

ولفت إلى أنه على مدار ثلاث جلسات كاملة سوف نناقش أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وكذلك الفرص التمويلية من البنوك وصناديق الاستثمار والرؤية والتحديات أمام صناعة التطوير العقارى بمصر، آملين أن نصل فى نهاية اليوم بجلستنا الختامية إلى مجموعة من التوصيات التى تساهم فى تذليل العقبات أمام صناعة العقار بمصر لنكون قد أسهمنا بجهد ولو بسيط فى جهود تطوير وتحديث مصر.
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