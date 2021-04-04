محافظ كفر الشيخ يتفقد داري الأمل والأطفال الأيتام والرضع ويقدم هدايا لهم.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيبشي نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، ودار الأيتام الرضع بمدينة كفر الشيخ للوقوف على احتياجاتهم ومتابعة الأطفال الأيتام، بالإضافة إلى الاطمئنان عليهم.





وقدّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هدايا تذكارية للأطفال، وناقش الأطفال في الأنشطة التي يمارسونها من رسم، وإعادة تشكيل الصلصال، وغيرهما من أنشطة متعددة يمارسونها داخل الدار.





واستمع محافظ كفر الشيخ، لمشرفي الدارين وما يقومون به من جهود لتلبية احتياجات الأطفال الأيتام، في دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، ودار الأطفال الرضع.



