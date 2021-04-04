القائمة الكاملة لأسعار كيا 2021 في السعودية

تعتبر الأسواق الخليجية للسيارات من أكبر الأسواق العالمية في حركة البيع والشراء، وخاصة السوق السعودي، الذى يضم أفخم الطرازات على مستوى الشرق الأوسط بل والعالم .

وتعتبر شركة كيا الكورية الجنوبية واحدة من ضمن أكبر الشركات داخل السوق السعودي ، لذلك يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار طرازاتها المختلف أولا بأول.

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وخلال السطور التالية نستعرض سويا أسعار القائمة الكاملة التي تضم 12 طراز للشركة كيا الكورية الجنوبية .





كيا بيكانتو

- اوتوماتيك / BASE 2021 بسعر 42,620 ر.س

- اوتوماتيك / TOP 2021 بسعر 59,252 ر.س

كيا بيجاس

- اوتوماتيك / MPI 2020 بسعر 45,623 ر.س

- اوتوماتيك / MPI TOP 2020 بسعر 47,933 ر.س

كيا ريو

- اوتوماتيك / MPI 2021 بسعر 54,890 ر.س

- اوتوماتيك / MPI HB 2021 بسعر 54,890 ر.س

- اوتوماتيك / MPI 2021 بسعر 62,590 ر.س

- اوتوماتيك / MPI HB 2021 بسعر 62,590 ر.س

كيا سيراتو

- اوتوماتيك / MPI BASE 2021 بسعر 63,250 ر.س

- اوتوماتيك / MPI TOP 2021 بسعر 68,200 ر.س

- اوتوماتيك / BASE HB 2021 بسعر 77,424 ر.س

- اوتوماتيك / MPI 2021 بسعر 85,250 ر.س

- اوتوماتيك / TOP HB 2021 بسعر 90,734 ر.س





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كيا سيلتوس

- اوتوماتيك 2021 بسعر 74,800 ر.س

كيا اوبتيما

- اوتوماتيك / GDI 2021 بسعر 75,570 ر.س

- اوتوماتيك / T-GDI GT 2021 بسعر 120,450 ر.س

كيا سول

- اوتوماتيك / MPI 2021 بسعر 79,233 ر.س

- اوتوماتيك / MPI 2021 بسعر 82,698 ر.س

كيا سبورتاج

- اوتوماتيك / MPI LX FWD 2021 بسعر 82,610 ر.س

- اوتوماتيك / MPI EX FWD 2021 بسعر 89,551 ر.س

كيا سورينتو

- اوتوماتيك / BASE AWD 2021 بسعر 97,500 ر.س

- اوتوماتيك / BASE FWD 2021 بسعر 97,500 ر.س

- اوتوماتيك / TOP FWD 2021 بسعر 99,500 ر.س

- اوتوماتيك / TOP AWD 2021 بسعر 109,500 ر.س

- اوتوماتيك / MID OPTION AWD 2021 بسعر 119,000 ر.س

- اوتوماتيك / TOP AWD 2021 بسعر 132,300 ر.س

كيا نيرو

- اوتوماتيك / HEV 2021 بسعر 121,679 ر.س

كيا موهافى

- اوتوماتيك / BASE 2021 بسعر 136,175 ر.س

- اوتوماتيك / TOP 2021 بسعر 184,685 ر.س

كيا كادنزا

- اوتوماتيك / GDI TOP 2021 بسعر 137,610 ر.س

كيا تيلورايد

- اوتوماتيك / LX FWD 2021 بسعر 143,028 ر.س

- اوتوماتيك / GX AWD 2021 بسعر 158,274 ر.س

كيا ستينجر

- اوتوماتيك / PS 2021 بسعر 145,420 ر.س

- اوتوماتيك / FULL OPTION 2021 بسعر 187,000 ر.س

كيا K900

- اوتوماتيك / GDI 2021 بسعر 214,599 ر.س

- اوتوماتيك / GDI 2021 بسعر 308,501 ر.س