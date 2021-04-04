انقطاع المياه عن مناطق الحوامدية لمدة 6 ساعات.. الثلاثاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق الحوامدية وقرية أم خنان، لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة 10 مساء الثلاثاء الموافق 6 أبريل إلى الساعة 4 صباح يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021، نظرا لأعمال للقيام بتركيب محبس قطر 800 على خط طرد محطة مياه الحوامدية المرشحة بطريق مصر أسيوط الزراعي.





وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



