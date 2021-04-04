مدرب جامبيا بعد التأهل لكأس الأمم الأفريقية: لا نخشى أي منتخب.. ونتمنى مواجهة منتخب مصر.. حوار





جامبيا حققت إنجازًا بالتأهل لكأس الأمم، تحت قيادة مدربهم البلجيكي توم سانتفيت، صاحب الخبرة في القارة الأفريقية، والذي استطاع الفوز على منتخبين من المنتخبات التي ستتواجد في مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.





وحاور " صدى البلد" سانتفيت، للتحدث عن إنجازه مع منتخب جامبيا، وبطولة كأس الأمم الأفريقية.





جامبيا من المنتخبات الضعيفة في أفريقيا على مر التاريخ.. كيف نجحت في قيادتهم للتأهل لكأس الأمم؟





ربما للجميع هي مفاجأة أن تتأهل جامبيا لكأس الأمم الأفريقية، عندما توليت تدريب المنتخب عام 2018، لم يكونوا قد حققوا أي انتصار في آخر 5 سنوات.. حققوا انتصارًا وحيدًا لأكون دقيقًا في تلك الفترة، بدأنا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية الماضية، تعادلنا مع الجزائر وفزنا على بنين وتعادل مع توجو، ووديًا فزنا على كينيا والمغرب.





قمت بتطوير الفريق الذي يوجد به لاعبون بقدرات جيدة، بدأنا بتصفيات تمهيدية وفزنا على جيبوتي، وأوقعتنا القرعة في مجموعة قوية كنا الأضعف فيها بحسب تصنيف الفيفا مع الجابون والكونغو الديموقراطية وأنجولا، ولكننا بدأنا بالفوز على أنجولا.





هل واجهت أي معوقات أثناء تدريبك لـ جامبيا؟





لدينا اتحاد رائع ساندنا، لدي لاعبين رائعين وطاقم فني رائع، تحسننا خطوة بخطوة، اكتسبنا الثقة، لم يكن هناك ما يعوقنا عن أي شيء ،وأنا فخور وسعيد لتواجدي هنا





أي من المنتخبات ترغب في أن تواجهها في كأس الأمم الأفريقية؟





سنرى ماذا سيحدث، فزنا على الجابون وأنجولا وبنين والمغرب، وتعادلنا مع الجزائر، لذا فنحن لسنا خائفين من أي منتخب، ونأمل في تخطي الدور الأول.









ما رأيك في منتخب مصر؟





بالنسبة لي منتخب مصر منتخب قوي للغاية، لديهم العديد من اللاعبين الذين يمتازون بقدرات عالية، لديهم دوري محلي قوي للغاية،





هل تتمنى أن توقعك القرعة معهم في كأس أفريقيا؟





سيكون من الرائع بكل تأكيد اللعب أمام منتخب مصر في البطولة إذا أوقعتنا القرعة معهم، من الرائع دائمًا أن نلعب أمام عمالقة القارة الأفريقية وأكبر المنتخبات مثل مصر، ولا آمل أن أواجه مصر في دور المجموعات، أتمنى مواجهاتهم في الأدوار الإقصائية.



هل تفكر في ضم لاعبين من جامبيا يلعبون في الدوري المصري لقائمة فريقك؟





لدينا عدد من اللاعبين الجامبيين يلعبون هناك، أتواصل معهم، وربما تكون لديهم الفرصة للمشاركة معنا في كأس الأمم الأفريقية.





بالنسبة لك، من أفضل لاعب في القارة الأفريقية؟





بالنسبة لي، محمد صلاح وساديو ماني هما أفضل لاعبين في القارة الأفريقية، لدينا عدد من اللاعبين الرائعين يلعبون في إيطاليا وبعض الدوريات الأخرى، ولكن في الوقت الحالي، صلاح وماني هما الأفضل في أفريقيا.









نجح منتخب جامبيا في التأهل لكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، متفوقًا على منتخبي الكونغو الديموقراطية وأنجولا، واللذين تعودا على المشاركة في البطولة في الأعوام الأخيرة.