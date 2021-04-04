خارطة طريق .. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة

قال فيليكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إن مفاوضات سد النهضة مرحلة مهمة من أجل تجاوز العقبات.





وأضاف تشيسيكيدى الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام إن المفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا تسعى لوضع خارطة طريق لحل أزمة سد النهضة.





وتابع خلال كلمة قبيل انطلاق المفاوضات "نسعى إلى التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يكون مرضيًا للجميع".





وأعرب رئيس كونغو عن أمله في التوصل إلى حل نهائي لأزمة سد النهضة، مضيفًا أنه لا يجب النظر إلى الخلافات بشأن سد النهضة على أنها دائمة.





وانطلقت قبل قليل مفاوضات سد النهضة في كينشاسا، بحضور وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا.



