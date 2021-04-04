قطار الخير ينطلق بسوهاج بالتعاون بين "حياة كريمة وصندوق تحيا مصر وصناع الخير"

انطلقت، اليوم الأحد، في سوهاج، فعاليات مبادرة "قطار الخير" بحضور المحافظ طارق الفقى، وبدعم وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون بين مؤسسة(حياة كريمة) وصندوق (تحيا مصر) ومؤسسة (صناع الخير للتنمية) لدعم 60 قرية في سوهاج.





وذكرت (حياة كريمة)، في بيان صحفي، أن المبادرة تأتي ضمن حزمة إجراءات أطلقتها المؤسسة بحضور المحافظ وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وتستهدف توزيع 150 طن مواد غذائية و20 طن دواجن وتنظيم 10 قوافل طبية موسعة توقع الكشف في 10 مجالات طبية متنوعة ويستفيد منها سكان 60 قرية بـ 10 مراكز في سوهاج، وكذلك توزيع 1000 حقيبة وقاية من فيروس كورونا المُستجد على الفرق الطبية في المستشفيات العامة في عدد من مراكز سوهاج.





وثمن تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر مشاركة الصندوق في مبادرة قطار الخير التي تعد ترجمة لاستراتيجية الصندوق في توحيد جهود العمل المجتمعي بما يحسن من مناحي الحياة في القرى الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف أن أنشطة قوافل قطار الخير تتنوع ما بين الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج، مشيرا إلى أن الشراكة بين الصندوق ومؤسسة حياة كريمة وصناع الخير بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي تضمن تنسيق جهود أطراف العمل المجتمعي في مكان واحد وتوفر فرصا كافية لانتشار هذه الأنشطة في مختلف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





من جانبها، أكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن مبادرة قطار الخير تأتي إيمانا من المؤسسة بدورها المجتمهي التنموي والخيري، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه المبادرة لعشر مراكز في سوهاج، وهي واحدة من أكبر القوافل الطبية والغذائية التي تشهدها المحافظة، وتشمل المبادرة العديد من التخصصات الطبية، كما تشمل الأجهزة الطبية بالإضافة لإجراء عمليات جراحية ونظارات طبية وأجهزة تعويضية وحقائب الوقاية ضد فيروس كورونا وتضم القافلة أيضا دعما بالمواد الغذائية والدواجن لأهالي المحافظة.





بدوره، أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن فرق عمل صناع الخير وحياة كريمة وصندوق تحيا مصر سوف

تستهدف تنفيذ فعاليات المبادرة على مدار 5 أيام بواقع مركزين كل يوم بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل.





وأضاف أن فعاليات اليوم الأول جرت في مركزي طما وطهطا لتوزيع المساعدات الغذائية وتنظيم القوافل الطبية وعددها 30 طن مواد غذائية مُجمعة في 2000 كرتونة و5 أطنان دواجن على الأسر الأكثر احتياجا في 10 قرى بالمركزين.