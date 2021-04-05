خناقة عادية أم طلاق ؟ .. ماذا حدث بين أسما شريف منير ومحمود حجازي

حقيقة انفصال أسما شريف منير ومحمود حجازي

الغاء متابعة .. حذف صور .. تعليق صادم ، والعديد من الأمور التي وقعت مؤخراً بين أسما شريف منير و زوجها محمود حجازي ، بعد تردد أنباء عن انفصالهما بشكل مفاجئ بالتزامن مع عيد ميلاد أسما شريف منير الذي لم يتواجد فيه زوجها وهو ما كان بداية معرفة الأزمة على مواقع التواصل الاجتماعي .

خلال الساعات الماضية ، كانت أسما شريف منير و زوجها محمود حجازي تريند السوشيال ميديا، بعد نبأ انفصالهما ، لكن حتى الآن لم يؤكد الطرفان صحة الأمر أو نفيه، لكن أسما شريف منير قامت بعدة أفعال جعلت متابعيها على السوشيال ميديا يتكهنوا بطلاقها من زوجها .

وترددت أخبار حول انفصال الثنائي رسميًا، ولكن مصادر مقربة كشفت أن الانفصال لم يتم رسميًا حتى الآن، مشيرة إلى وجود مشاكل بينهما بالفعل لكنها لم تصل للانفصال.

اول تعليق من أسما شريف منير

كتبت أسما شريف منير كلمات مؤثرة عبر خاصية الستوري على حسابها على أنستجرام، كانت تحمل العديد من المعاني والرسائل ، حيث قالت :" صدمات كتير فى حياتى الفترة دى والحمد لله اكيد خير طبعا ".

وأضافت اسما شريف منير :" بس حقيقى من اصعب الفترات اللى عديت بيها ولسه بعدى بيها ،كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فى ناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما اذونى بكل سهولة ".

وتابعت :"للأسف البرنامج اللى فى رمضان اتلغى وده خارج عن ايدى وغصب عنى ،كنت متحمسة جدا انى اخيرا هعمل برنامج فى المطبخ لانه من ضمن أحلامي"

واختتمت اسما شريف منير:" بس انا عندى ثقة فى ربنا انه هيعوضنى خير عن كل حاجة انا مريت بيها ولسه بمر بيها لانه عارف نيتى ومطلع على قلبى ..بحبكم واسفة انى طولت عليكم" .

إلغاء المتابعات

في أعقاب تلك الأزمة ، اكتشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي المهتمين بهذا الشأن، أن أسما شريف منير ألغت متابعتها لـ محمود حجازي على موقع الصور أنستجرام، وبعدها قام هو الأخر بنفس الأمر وألغى متابعتها، وهو ما جعل المتابعين يفجرون قصة انفصال أسما شريف منير ومحمود حجازي .

عيد ميلاد أسما بدون حجازي

منذ أيام احتفلت أسما شرف مينر بعيد ميلادها برفقه عدد من أفراد عائلتها في عدم وجود زوجها وهو ما جعل متابعيها يستفسرون عن سر عدم مشاركة زوجه لها في عيد ميلادها خاصة مع الكلمات التي كتبتها أسما والتي حملت تلميح غير مباشر .

نشرت أسما فيديو على "ستورى" انستجرام الخاص بها وعلقت عليها " كان ناقص ابويا وأخواتي ولورا بس .. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض " .