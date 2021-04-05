عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حقيقة انفصال أسما شريف منير ومحمود حجازي

خناقة عادية أم طلاق ؟ .. ماذا حدث بين أسما شريف منير ومحمود حجازي

اسما شريف منير و
اسما شريف منير و زوجها

الغاء متابعة .. حذف صور .. تعليق صادم ، والعديد من الأمور التي وقعت مؤخراً بين أسما شريف منير و زوجها محمود حجازي ، بعد تردد أنباء عن انفصالهما بشكل مفاجئ بالتزامن مع عيد ميلاد أسما شريف منير الذي لم يتواجد فيه زوجها وهو ما كان بداية معرفة الأزمة على مواقع التواصل الاجتماعي . 

خلال الساعات الماضية ، كانت أسما شريف منير و زوجها محمود حجازي تريند السوشيال ميديا، بعد نبأ انفصالهما ، لكن حتى الآن لم يؤكد الطرفان صحة الأمر أو نفيه، لكن أسما شريف منير قامت بعدة أفعال جعلت متابعيها على السوشيال ميديا يتكهنوا بطلاقها من زوجها . 

وترددت أخبار حول انفصال الثنائي رسميًا، ولكن مصادر مقربة كشفت أن الانفصال لم يتم رسميًا حتى الآن، مشيرة إلى وجود مشاكل بينهما بالفعل لكنها لم تصل للانفصال.

اول تعليق من أسما شريف منير

كتبت أسما شريف منير كلمات مؤثرة عبر خاصية الستوري على حسابها على أنستجرام، كانت تحمل العديد من المعاني والرسائل ، حيث قالت :" صدمات كتير فى حياتى الفترة دى والحمد لله اكيد خير طبعا ". 

وأضافت اسما شريف منير :" بس حقيقى من اصعب الفترات اللى عديت بيها ولسه بعدى بيها ،كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فى ناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما اذونى بكل سهولة ".

وتابعت :"للأسف البرنامج اللى فى رمضان اتلغى وده خارج عن ايدى وغصب عنى ،كنت متحمسة جدا انى اخيرا هعمل برنامج فى المطبخ لانه من ضمن أحلامي"

واختتمت اسما شريف منير:" بس انا عندى ثقة فى ربنا انه هيعوضنى خير عن كل حاجة انا مريت بيها ولسه بمر بيها لانه عارف نيتى ومطلع على قلبى ..بحبكم واسفة انى طولت عليكم" . 

إلغاء المتابعات 

في أعقاب تلك الأزمة ، اكتشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي المهتمين بهذا الشأن، أن أسما شريف منير ألغت متابعتها لـ محمود حجازي على موقع الصور أنستجرام، وبعدها قام هو الأخر بنفس الأمر وألغى متابعتها، وهو ما جعل المتابعين يفجرون قصة انفصال أسما شريف منير ومحمود حجازي . 

عيد ميلاد أسما بدون حجازي

منذ أيام احتفلت أسما شرف مينر بعيد ميلادها برفقه عدد من أفراد عائلتها  في عدم وجود زوجها وهو ما جعل متابعيها يستفسرون عن سر عدم مشاركة زوجه لها في عيد ميلادها خاصة مع الكلمات التي كتبتها أسما والتي حملت تلميح غير مباشر . 

نشرت أسما فيديو على "ستورى" انستجرام الخاص بها وعلقت عليها " كان ناقص ابويا وأخواتي ولورا بس .. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض " .

 

أسما شريف منير شريف منير محمود حجازي انفصال اسما شريف منير وزوجها اسما شريف منير و زوجها

موضوعات متعلقة

آذونى بكل سهولة.. ماذا قالت أسما شريف منير بعد انفصالها عن زوجها

في عيد ميلاد أسما شريف منير .. 10 صور تكشف عن أناقة إطلالاتها

أسما شريف منير ومحمود حجازى يقررا الانفصال

دايما في أمل.. أسما شريف منير توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

ترشيحاتنا

التنمية المحلية تعلن موعد وضوابط تطبيق مواعيد عمل المحلات صيفا

قبل طرحها في مصر .. مواصفات سوزوكي فيتارا الجديدة 2021

الصحة العالمية: أولويات الحصول على لقاح فيروس كورونا لهؤلاء الأشخاص

لماذا نصوم شهر رمضان ؟ 6 أسباب لا يعرفها الكثيرون

وفاة قيادي كبير بميليشيا الحوثي في ظروف غامضة

شعراوي : محافظات الصعيد تستحوذ علي نصيب الأسد في المرحلة الأولي لبتطوير الريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آذونى بكل سهولة.. ماذا قالت أسما شريف منير بعد انفصالها عن زوجها

كيف عبرت زوجة سعد الصغير عن غيرتها بعد زواجه بـ برلنتي

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

وزير التعليم يزف بشرى سارة للطلاب عن الامتحانات في رمضان .. تفاصيل جديدة

السودان: إثيوبيا تواصل التعنت وترفض الوساطة الرباعية حول سد النهضة

أول رد من وزير التعليم على المطالبين بإغلاق المدارس ووقف الدراسة في رمضان

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

على مشارف موجة كورونا الثالثة.. والصحة توجه تحذيرا عاجلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

المزيد