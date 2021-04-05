هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

متي تنتهي صلاحيتك .. عندما تتحقق المصلحة.. عندما يدركون ان طاقتك استنفذت، وأن دورك انتهي لديهم، عندما تري افعالهم غير كلامهم

وأصبحت غريب أو بعيد بعدما كنت الأولوية في حياتهم يتغيرون يتلونون بكذا شكل وفعل

المهم المصلحة تتم علي أكمل وجه.

لم يدركوا أذيتك بعد أشخاص تعاملت معهم بحسن نية وطيبة قلب، وكانوا دايما المرتبة الأولي في حياتك .

تتوقف بعض الأشياء في حياتك من أجلهم من أجل أن تحافظ عليهم وضمان بقاءهم في حياتك

لم تدرك المعني الحقيقي لوجودهم الا بعد التجربه التي اوضحت لك رؤيه الامور ومعرفه نوايا البشر

كن ناضجاً في حياتك في أفكارك في مشاعرك

في رؤيتك للحياة بما فيها من السيء والجيد، وكن واثقاً أن الحياة بمرور الوقت تعلمنا، وكأنها مدرسة

لنصبح بها أقوي وانضج ومنها تخبرنا الحياه لقد انتهي الدرس واتعلمنا منه.