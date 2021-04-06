سعر البنزين الجديد.. تغيير الأسعار خلال ساعات| تفاصيل

سعر البنزين الجديد في مصر.. ينتظر المصريون نتيجة الاجتماع السابع للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، وذلك مطلع إبريل المقبل، على أن يكون إعلان سعر البنزين الجديد في مصر، في موعد غايته، الخميس 8 إبريل 2021.

سعر البنزين الجديد



خلال الاجتماع الأخير، استعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، مقارنة بالفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، أخذا فى الاعتبار، أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة، تقضي بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا، بحد أقصى 10% فقط؛ لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء‪.‬



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سعر المنتجات البترولية



فى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار تعافي الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا‪.‬



سعر البنزين في مصر الآن



قررت الحكومة المصرية يوم الأربعاء 6 يناير 2021، تثبيت الأسعار الأخيرة للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك لفترة 3 أشهر، من يناير حتى نهاية مارس الجاري 2021، وذلك بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وبحسب القرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: بنحو 6.25 جنيه للتر البنزين 80، وبنحو 7.50 جنيه للتر البنزين 92، وبنحو 8.50 جنيه للتر البنزين 95، وأيضا 6.75 جنيه للتر السولار.

سعر النفط يزلزل الأوضاع



مما لا شك فيه أن سعر برميل النفط هو المعادل الأقوى في تسعير البنزين محليا في مصر، الأمر الذي ينذر بشيء غير إيجابي، حيث أنه بحسب آخر دراسة ربع سنوية، الثلاث شهور الأخيرة، كان سعر برميل النفط بمستوى نهاية الأربعينيات، حيث كانت بمطلع 2021 في حدود 48 و50 دولار للبرميل، أما الأن فقد لامس بداية الـ60 دولارا.



أسباب أسعار البنزين الجديدة



كان هذا القرار هو السادس للجنة بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي على معظم المنتجات البترولية بعد الوصول بها إلى سعر التكلفة في يوليو 2019، بعد تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن هذه المنتجات على عدة سنوات، حيث يتم تحديد قرار اللجنة بشأن الأسعار بشكل ربع سنوي، بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالمية لخام البترول برنت، وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على تحديد السعر الجديد للبنزين .

لجنة تسعير المنتجات البترولية



قالت اللجنة في بيان لها آنذاك، إن توصياتها بتثبيت الأسعار جاءت في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة، خاصة خلال تلك الفترة، وأشارت إلى حدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة.

وأوضحت اللجنة أنها اطلعت على توقعات جميع المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتي تتوقع حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع الرابع من 2020 مقارنة بالأسعار التي سادت في الربع الثالث من نفس العام، وذكرت أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية.

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أسعار البنزين الجديدة في مصر



ينتظر المصريون خلال الأيام القليلة المقبلة، التدخل السابع للجنة تسعير المحروقات للإعلان عن قائمة أسعار البنزين الجديدة والتي يتم الإعلان عنها كل ثلاث أشهر حسب النظام المطبق في مصر والخاص بالإعلان عن قائمة أسعار البنزين الجديدة حسب المعطيات الراهنة.

أسعار البنزين مصر



تشهد محركات البحث خلال مطلع كل ربع عام عبر الإنترنت انتشار جملة أسعار البنزين مصر حتى يتسنى للمواطنين معرفة الجديد فيما يخص أسعار البنزين مصر سواء ستشهد ارتفاعا أم انخفاضا أم تثبيتا، حيث إنه منذ تطبيق منظومة التسعير التلقائي وأسعار البنزين مصر لم تشهد أي ارتفاع.

أسعار البنزين الآن في مصر



بحسب آخر تدخل للجنة التسعير، فإن أسعار البنزين الآن في مصر كالآتي: سعر البنزين 80 نحو 6.25 جنيه لكل لتر، وبحسب أسعار البنزين الآن في مصر، فإن أسعار البنزين 92 نحو 7.50 جنيه لكل لتر، أما أسعار البنزين الآن في مصر فإن سعر البنزين 95 يبلغ 8.50 جنيه لكل لتر، وذلك بحسب آخر تحديث لـ أسعار البنزين الآن في مصر قبل التدخل الجديد مطلع 2021.

سعر لتر البنزين اليوم



بحسب خبراء عدة، استطلع "صدى البلد" آراءهم، فإن سعر لتر البنزين اليوم سيستمر لمدة ثلاث أشهر مقبلة، حيث من إختلف الخبراء حول القرار الجديد بعد إرتفاع سعر النفط خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الأغلب كام يميل إلى تثبيت سعر البنزين في مصر بحسب سعر لتر البنزين اليوم دون أي تعديل سواء بالارتفاع أو الخفض، ليسجل سعر لتر البنزين اليوم 80: 6.25 جنيه، 92: 7.50 جنيه، 95: 8.50 جنيه لكل لتر.

أسعار البنزين اليوم في مصر 2021



نصفت أسعار البنزين اليوم في مصر 2021 الشارع المصري، وكان لفيروس كورونا كل الفضل أن تظل أسعار البنزين اليوم في مصر 2021 بمعدلاتها دون أي ارتفاع، بل شهدت أسعار البنزين اليوم في مصر 2021 ثباتا بعد آخر تراجع لها في مطلع شهر أبريل 2020 بواقع 25 قرشا لكل لتر بحسب الأنواع المختلفة للبنزين.

أسعار البنزين الآن



ساهم فيروس كورونا بشكل فعال في أسعار البنزين الآن ، حيث تراجع سعر النفط عالميا بسبب ندرة الطلب عليه جعل سعره يتراجع لمستويات متدنية، وهي التي ساهمت في أسعار البنزين الآن ، حيث أدى رفع سعر برميل النفط لتقليل النفقات ومن ثم وفرة في المصروفات المخصصة من وزارة المالية لاستيراد الاحتياج المحلي ليساهم ذلك في تحديد أسعار البنزين الآن .

أسعار البنزين الجديدة



أما عن أسعار البنزين الجديدة فسوف يتم الإعلان عنها بموعد غايته الخميس 8 إبرسل بحسب مصادر من وزارة البترول لـ "صدى البلد"، علما بأن أسعار البنزين الجديدة يتم تحديدا بناءً على عدة عوامل، أهما سعر برميل النفط عالميا خلال آخر 3 أشهر، كما أن أسعار البنزين الجديدة

يساهم في تحديدها سعر صرف الدولار، وأخيرا تكلفة الإنتاج المحلي والاستهلاك.

أسعار البنزين 92



خلال عام 2020 شهدت أسعار البنزين 92 الأكثر استهلاكا من بنزين 95 تراجعا لمرة واحدة، حيث شهدت أسعار البنزين 92 تثبيت في مطلع عام 2020، فيما شهدت أسعار البنزين 92 في أبريل تراجعا بقيمة 25 قرشا، ثم عاودت أسعار البنزين 92 التثبيت مطلع يوليو، وأخيرا تثبيت في أسعار البنزين 92 خلال أكتوبر 2020.

سعر البنزين في مصر



يعتبر سعر البنزين في مصر من العوامل الهامة في تحديد أسعار الكثير من الأشياء في مصر، ويعد سعر البنزين في مصر السبب الرئيسي في استقرار الأوضاع، وعدم منح فرصة للاستغلال، كما أن لجنة التسعير منذ توكيلها مهمة تحديد سعر البنزين في مصر وهي في مصلحة المواطن، فلم يشهد سعر البنزين في مصر أي ارتفاع منذ أكثر من عام ونصف العام، بل على العكس شهد سعر البنزين في مصر تراجعا لأكثر من مرة.

سعر البنزين اليوم في مصر



زَفَّت أسعار برميل النفط خلال الفترة الماضية، بشرى غير سارة للمصريين، حيث ارتفعت بشكل كبير وهذا الشكل قد يدفع لزيادة في سعر البنزين اليوم في مصر خلال التسعير المقبل، فلا تزال تتأرجح أسعار برميل النفط عند مطلع الستون دولارًا، وهي قيمة أقل مما تسكنه الحكومة المصرية في موازنتها العامة، على الرغم من أن سعر برميل النفط شهد ارتفاعا ملحوظا خلال آخر ثلاثة أشهر وهم المعنيون بالمراجعة، الأمر الذي يبشر المصريين بشأن سعر البنزين اليوم في مصر وأنه لن يتم رفع قيمته خلال التسعير الجديد.

سعر البنزين 80



يعد من أهم أنواع البنزين التي يتابعها المصريون هو سعر البنزين 80 حيث تشهد الفئة الكبرى من السيارات القديمة بذلك النوع، الأمر الذي يجعل سعر البنزين 80 في مصر أمرا هاما، كما أنه أيضا شهد حالتي تراجع في سعر البنزين 80 خلال أخر عام ونصف، بواقع 25 قرشا في كل نوبة، ليصبح سعر البنزين 80 الأن في مصر 6.25 جنيه لكل لتر.

سعر لتر البنزين في مصر



تتحكم في سعر لتر البنزين في مصر عدة عوامل، وأبرز العوامل المساهمة في سعر لتر البنزين في مصر حجم الاستهلاك من ذلك النوع، وذلك بخلاف الثوابت التي تتشكل في سعر النفط، والدولار، والإنتاج المحلي الأمور التي تتحكم أيضا في سعر لتر البنزين في مصر.