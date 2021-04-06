أحمد فهمي يتصدر تويتر بعد كشف حقيقة خلافة مع شيكابالا

تصدر هاشتاج #احمد_فهمي بعد عن حقيقة الخلاف بينه وبين الأباتشي شيكابالا لاعب نادي الزمالك

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات "‏احمد فهمي أهلاوي وكل ما هو أهلاوي جميل ‎#احمد_فهمي" و "‏‎#احمد_فهمي

مشوفتش حد فى صراحته و تلقائيته و شجاعتة من بعد عم أحمد فؤاد نجم ".

وقال آخرون "‏‎#احمد_فهمي نادر لما تلقي حد فالمجال ده بيقول انا غلطان بس كبرت ف نظرنا اوي بجد يا فهمي" و "‏‎#احمد_فهمي انك تقول صريح و تقول الي ف قلبك ده ف حد ذاته جمدان".



وكشف الفنان أحمد فهمي عن حقيقة الخلاف بينه وبين اللاعب شيكابالا قائلا "أنا وشيكابالا أصدقاء وكان بيني وبينه عيش وملح" وما كان يجب أن يحدث بيني وبينه فتنة لأنني أعمل ممثل وهو يعمل لاعب كرة وهذا يمكن أن يجعل هناك عنصرية بين جمهورنا.

وأضاف أحمد فهمي خلال لقائه في برنامج "يوم ليك" المذاع علي قناة "الحياة": أن "هذا الخلاف تم غلقه وهدى وهذا كان أفضل شيء مؤكدا أن الخلاف كان بسبب هزار مؤكدا أن مصر بأكملها كانت بتهزر في ذلك الوقت ولم أقصد أن أقوم بإشعال الفتة بين جمهور الأهلي والزمالك".

وأوضح الفنان أحمد فهمي، أنه لا يستطيع أن يحكم إن كان مخطئا أم شيكابالا لافتا إلى أن شيكابالا ليس أحد أسباب التعصب مؤكدا أنه أخطأ لأنه لم يتصل به لعتابه.













