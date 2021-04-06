عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد فهمي يتصدر تويتر بعد كشف حقيقة خلافة مع شيكابالا

صدى البلد

تصدر هاشتاج #احمد_فهمي بعد عن حقيقة الخلاف بينه وبين الأباتشي شيكابالا لاعب نادي الزمالك 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات "‏احمد فهمي أهلاوي وكل ما هو أهلاوي جميل ‎#احمد_فهمي" و "‏‎#احمد_فهمي
مشوفتش حد فى صراحته و تلقائيته و شجاعتة من بعد عم أحمد فؤاد نجم ".

وقال آخرون "‏‎#احمد_فهمي نادر لما تلقي حد فالمجال ده بيقول انا غلطان بس كبرت ف نظرنا اوي بجد يا فهمي" و "‏‎#احمد_فهمي انك تقول صريح و تقول الي ف قلبك ده ف حد ذاته جمدان".
 

وكشف الفنان أحمد فهمي عن حقيقة الخلاف بينه وبين اللاعب شيكابالا قائلا "أنا وشيكابالا أصدقاء وكان بيني وبينه عيش وملح" وما كان يجب أن يحدث بيني وبينه فتنة لأنني أعمل ممثل وهو يعمل لاعب كرة وهذا يمكن أن يجعل هناك عنصرية بين جمهورنا.

وأضاف أحمد فهمي خلال لقائه في برنامج "يوم ليك" المذاع علي قناة "الحياة": أن "هذا الخلاف تم غلقه وهدى وهذا كان أفضل شيء مؤكدا أن الخلاف كان بسبب هزار مؤكدا أن مصر بأكملها كانت بتهزر في ذلك الوقت ولم أقصد أن أقوم بإشعال الفتة بين جمهور الأهلي والزمالك".

وأوضح الفنان أحمد فهمي، أنه لا يستطيع أن يحكم إن كان مخطئا أم شيكابالا لافتا إلى أن شيكابالا ليس أحد أسباب التعصب مؤكدا أنه أخطأ لأنه لم يتصل به لعتابه.






 

شيكابالا نادي الزمالك الفنان احمد فهمى تويتر

ترشيحاتنا

بسبب الدولار.. ارتفاع في أسعار النفط

افتتاح حانة يتسبب في تفشي كورونا بولاية أمريكية

تعرف على الفريق الفائز بلقب سباق إكستريم إي بالسعودية

سعر البنزين الجديد.. تغيير الأسعار خلال ساعات| تفاصيل

اقتصاد السعودية|وزير الصناعة والثروة المعدنية: بنك التصدير والاستيراد رافد مهم في تنمية صادرات المملكة

خبير: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث للميت قبل 40 يوما من وفاته؟ .. 3 علامات تنذر باقتراب الموت

آذونى بكل سهولة.. ماذا قالت أسما شريف منير بعد انفصالها عن زوجها

وزير التعليم يزف بشرى للطلاب عن الامتحانات في رمضان .. تفاصيل جديدة

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

كيف عبرت زوجة سعد الصغير عن غيرتها بعد زواجه بـ برلنتي

أول رد من وزير التعليم على المطالبين بإغلاق المدارس ووقف الدراسة في رمضان

كهربا يثير أزمة جديدة في الأهلي.. تفاصيل

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

ads

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

المزيد