السيسي يتفقد موسم الحصاد الزراعي بمشروع "مستقبل مصر" في الصحراء الغربية

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء موسم الحصاد الزراعي بمشروع "مستقبل مصر" بالصحراء الغربية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن مشروع "مستقبل مصر" يقع في نطاق المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" لزراعة مليون فدان على امتداد محور روض الفرج/الضبعة الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب وميناءي الدخيلة والإسكندرية مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصداً زراعياً جاذباً للمستثمرين.



وأضاف أن مشروع "مستقبل مصر" يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، مشيرا إلى أن المشروع يوفر أكثر من ٢٠٠ ألف فرصة عمل جديدة.