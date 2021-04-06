الرئيس التنفيذي لـ متحف الحضارة : دعم الرئيس أنقذ المتحف .. لا يوجد مديونية لأحد .. وتفاوض مع مستثمر لإدارة الخدمات | حوار

المشروع أغلبيته بتمويل مصري

المتحف تعرض لعثرات مالية وسياسية سابقا

مصرون على حفظ المستوى العالمي لهذا الصرح

تعليمات مشددة بداية من البوابة حتى في الجولات بالالتزام بالإجراءات الوقائية

أمر بصفة مستمرة للتأكد من سير الأمور على وجهها الأكمل

10 فئات مستثناة من تذكرة الدخول

حققنا 2500 زائر في ثاني أيام الزيارات

جولة بين دروب التاريخ ، عبر آلة زمنية قد تأخذك في رحلة ذلك الحلم ، لتسافر بك بعيد الى العصور الإسلامية و القبطية والفرعونية ، لا تتعجب من ذلك فأنها مصر ، الغنية بكنوزها و تراثها العظيم ، ستجد ذلك فقط في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط الواقع بالقاهرة ، الذى يبهرك بـ 1600 قطعة أثرية .

على مساحة تقدر بـ 33 فدانا ، ستعيش تجربتك التاريخية ، بروح الحداثة والحضارة والتاريخ ، لتتمتع بالخدمات الترفيهية ومظهر بحيرة عين الصيرة المسر لناظريه ، والالتزام والانتظام ، والمظهر العالمي .

كما سترى رجلا دءوبا وطنيا في تحركاته، لمتابعة سير العمل داخل القاعات ، يطمئن بصفة مستمرة على الجمهور ويسعي دائما على إزالة أي تحديات تواجه الاستمتاع بذلك الصرح لتزيد من الخدمات حول الدخول فى إطار التعاقد مع مستثمر لإدارة الخدمات الترفيهية بـ المتحف .

احترس الإجراءات الوقائية والاحترازية ستكون صديقك في رحلتك بـ كل ارجاء المتحف القومي للحضارة ، فعليك ارتداء الكمامة الخاصة بك فبدونها لن تعبر البوابات الخاصة به ، ليستقبلك ذلك الوجه المبتسم في قياس درجة حرارتك ، للاطمئنان على خلو الزائرين من أي أعراض فيروس كورونا .

والى نص الحوار مع الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة ليكشف لنا قصة نجاح المتحف ..

ما قصة نشأة المتحف القومي للحضارة ؟

ترجع قصته إلى ثمانينات القرن الماضي ، عبر اعلان اليونسكو عن مسابقة عالمية لمتحف الحضارة بالقاهرة و النوبة ، وفاز بها معماري مصري ، وهو الدكتور الغزالي كسيبة، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة ، عام 1983 بدأت مسابقة اختيار تصميم المتحف، وانتهت عام 1985، وحصل مشروعه على المركز الأول والجائزة .

محرر صدى البلد مع الدكتور أحمد غنيم

لماذا تأخر في إنشائه ؟

تم التنفيذ في 2002 تعرض المتحف لعدة عثرات مالية وسياسية نتيجة الثورة ، وأقيم على مساحة 33 فدان وبالتالي لولا تدخل الرئيس السيسي لإنقاذ المتحف فى إكمال المشروع ما كان لدينا هذا الصرح الذى نفخر به اليوم ، مؤكدا ان المشروع أغلبيته بتمويل مصري ، حتى المساهمات الخاصة من اليونسكو نقدرها ونعظمها ، و لا توجد علينا اى ديون .

ما سر النجاح ليظهر المتحف في ذلك الشكل النهائي ؟

سببها ان لدينا حلم و إصرار وتكاتف ما بين جميع الجهات ، وسببها ان لدينا وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني ، الذي عمل سابقا مديرا لذلك المتحف ، ويضع يديه فى كافة التفاصيل من أجل نجاحه ، بالإضافة إلى تعاون مع بين الهيئات مثل المجلس الأعلى للآثار ، ورغم كوني اقتصاديا وأتقلد الرئاسة التنفيذية للمتحف ، فوجدت تعاون الجميع .

ما الدور الأصيل لكم لقيادة المتحف كهيئة اقتصادية ؟

دوري هو رفع الوضع الاقتصادي و الإداري للمتحف ، لنصل إلى تحقيق دخل يأتي على اثرة تحقيق المعادلة المتزنة مع نشر الثقافة والحفاظ على الهوية المصرية فهنا ليس البعد الاقتصادي هو كل شيء ولكنه جزء هام في مشروعنا .

وقد حدد القانون الخاص بتنظيم هيئة المتحف رقم 10 لسنة 2020، والذي نص ان المتحف القومي للحضارة هيئة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار ، ومن هنا انطلق دورنا فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي .

محرر صدى البلد مع الدكتور أحمد غنيم

ما آليات تطوير الخدمات المقدمة للجمهور؟

نحن فى اطار التعاقد مع مستثمر لإدارة الخدمات الترفيهية بالمتحف منها الكافتريا و بيت الهدايا ،وهذا الأسلوب الذى سيتبع ، ونعطي لمتخصص إدارة الشيء بالشكل اللائق .

حدثني عن شعورك عقب استقبال المتحف لموكب المومياوات الملكية ؟

شعور بالفخر العظيم و الحدث الذى خرج بالشكل العالمي وتواجد الرئيس السيسي والدكتور خالد العنانى وزير السياحة و الاثار ، و ان الله سخرني لأكون مسؤولا عن المتحف القومي للحضارة ، الذى حقق حلم افتتاحه ، ولدينا مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا ، لما ستحققه بعد الافتتاح لافتا اننا سنحافظ على هذا الصرح و مستواه العالمي الذى نراه اليوم .

لاحظنا أثناء مرورنا في كافة المواقع بـ المتحف تشديد الإجراءات الوقائية .. كيف ذلك ؟

هناك تعليمات مشددة منذ دخولك من البوابة الخارجية ، لا تسمح للزائرين الدخول بدون كمامة أو كشف حراري ، وهناك تعليمات مشددة من المشرفين على القاعة ، على إلزام الزائرين بارتدائها ، واتابع ذلك كل دقيقة ، وأمر بصفة مستمرة للتأكد من سير الأمور على وجهها الاكمل ، لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ، ولا تهاون في صحة الزائرين ، حتى رجال الأمن ملتزمين بارتداء الكمامات و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .

محرر صدى البلد مع الدكتور أحمد غنيم

وهناك تشديد على النظافة و الأمن و المعاملة الطيبة مع الزائرين و خدمة الزائرين ، وينطبق ذلك على الزوار و العاملين بالمتحف ، ارفض نزول مستوى المتحف القومي للحضارة عن المستوى المطلوب ، وهو هدف و غاية مصرين عليها .

في ظل فيروس كورونا ..حال زيادة أعداد الزائرين عن المقررة ما الإجراء المتخذ ؟

بالفعل زادت الأعداد عن المطلوب فى أولي ايام الزيارات فتم على الفور اتخاذ قرار بالاكتفاء بالزيارات لذلك اليوم ويتبعه الاستمرار بعد انخفاض الأعداد، تطبيقا للإجراءات الاحترازية والالتزام بها ، خاصة أننا حققنا أعداد زائرين قاربت على 2500 زائر فى ثاني الايام وهى اعداد كانت غير متوقعة لافتا أن الأعداد فى زيادة .

ما الفئات المستثناة من تذاكر الدخول ؟

لدينا عدة فئات مستثناة منها الجيش الأبيض "الأطباء" ومن تعدى سن الستين عاما ، و العاملين بوزارة السياحة والآثار ، وأبناء الشهداء ومصابي الحروب ، والمحاربين القدماء ، بالإضافة الى خريجي كليات الآثار والسياحة و الآداب قسم تاريخ وحضارة والهندسة وكلية فنون جميلة قسم عمارة وفنون تطبيقية ونقابة الفنانين التشكيليين .

ما الجنسيات الأبرز لزيارة متحف الحضارة ؟

في ظل الغلق بسبب كورونا يهمنا الزائر المصري و الأشقاء العرب والأجانب من كافة الدول ، لدينا زائرين من افريقيا و كندا و فرنسا و إنجلترا ، حتى فى ظل هذا الغلق لدينا زوار من جنسيات عديدة .

محرر صدى البلد مع الدكتور أحمد غنيم

أثناء التجول تحدث مع الزائرين المصريين و الأجانب لاستطلاع آرائهم .. ما أبرزها ؟

أبرزها أن الأمور في المتحف على ما يرام ، معبرين عن انبساطهم بتعدد القطع الأثرية التي تشمل العديد من العصور المختلفة ، بالإضافة الى انبهارهم بما يقدمه المتحف ، وتم سؤالهم هل توجد اى مشكلات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة بداية من الدخول الى حجز التذاكر و التجول والخدمات الارشادية المقدمة ، أكدوا أن الأمور تسير بشكل جيد .

كم عدد القطع الأثرية المعروضة للجمهور ؟

1600 قطعة أثرية متوفرة للجمهور ، المخزن تحتوي على قرابة 60 الف قطعة اثرية ، مصانة بشكل جيد وبيد أثري مدربين علي اعلي مستوي .

محرر صدى البلد مع الدكتور أحمد غنيم

هل سنرى المتحف القومي للحضارة منتدى للحوار المفتوح و تبادل الأفكار و النقاش ؟

بالفعل هذه فكرتنا انا نكون منارة ثقافية فى جوهرها متحف عالمي ، لدينا اهتمام بالعلم و مراكز ومعامل على اعلى مستوى بالإضافة إلى البعد الثقافي حيث لدينا مسرح سيعرض العديد من العروض الثقافية أبرزها أوبريت الليلة الكبيرة ، وهناك تعاون مع الأدباء و المفكرين ووزارة الثقافة لإثراء ذلك .