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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجنة قطاع كليات الخدمة الاجتماعية تعقد اجتماعها بجامعة الفيوم

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم  وأ.د زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية  أعضاء اللجنة،  الخاصة  باستضافة الجامعة اجتماع  لجنة قطاع كليات الخدمة الاجتماعية، التابع للمجلس الأعلى للجامعات    والتي تضم أ.د محمد رفعت قاسم رئيس اللجنة، وأ.د محمد غنيم عضوا ، وأ.د أحمد البربرى عضوا ، وأ.د زغلول عويس عضوا، وبحضور وكلاء الكلية، ومستشارى رئيس الجامعة، ورؤساء الأقسام العلمية.

 

صرح أ.د أحمد جابر شديد أن اجتماع لجنة قطاع كليات الخدمة الاجتماعية ناقش اللوائح الموحدة لكليات الخدمة الاجتماعية، والبرامج الجديدة بالساعات المعتمدة، فضلا عن مناقشة البرامج الخاصة بالتعلم المدمج ولوائحه والقواعد المنظمة له.

 

وأشارت أ.د زينب الباهي أن كلية الخدمة الاجتماعية بصدد التقدم للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بعد حصولها عام ٢٠١٨ على مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي، للمساهمة في توفير بيئة تعليمية تضمن متطلبات سوق العمل، مضيفة أن الكلية حققت طفرة ملحوظة لتحديث البيئة التعليمية، حيث تم إنشاء وحدة للتدريب والتعليم عن بعد، مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، وأجهزة المحاكاة، والفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى تغطية الكلية بشبكة واي فاي، وتجديد مكتبة ومعامل الكلية وقاعات التدريس، وتزويد معمل الحاسب الآلي بعدد ٢٠ جهاز حاسب آلي، كما تم تجديد الكنترولات وتزويدها بأجهزة حاسب آلي.

 

هذا وعلى هامش الاستقبال افتتح أ.د رئيس الجامعة وأ.د زينب الباهي والسادة أعضاء اللجنة قاعة الفيديو كونفرانس الجديدة، والتي ستسهم في خدمة العملية التعليمية بشكل ملموس، خاصة في ظل أزمة كورونا التي يشهدها العالم.

 

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