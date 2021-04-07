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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نظام ريجيم سريع لإنقاص الوزن بدون جوع

صدى البلد

نظام ريجيم سريع بدون مضاعفات، يمنحك أول خطوات الرشاقة، لأصحاب الشهية المفرطة؛ للسيطرة على عاداتهم الغذائية الخاطئة.

وإليك حيل سريعة للحد من شهيتك بشكل طبيعي، وإنقاص الوزن، يقدمها موقع "burncaloriesforlife".
 

البروتين والالياف لكبح شهيتك

 

 كل من البروتين والألياف يمنحانك الشبع وكبح الشهية لفترة أطول 

لا تغفلى الكربوهيدرات والدهون الصحية

 

الكربوهيدرات المعقدة تعد عنصرا أساسيا؛ إذا كنت تبحثين عن نظام ريجيم سريع بدون مضاعفات، يث تأخذ وقتا أطول فى الهضم، وتساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، بسبب هضمها البطيء.

أما الدهون الصحية؛ فتحتوي على دهون صحية غير مشبعة، تعزز الشعور بالامتلاء، وبالتالي كبح شهيتك.

على الجانب الآخر لا تغفلي الماء فهو يساعد في تقليل الشهية مما يجعلك تأكلين أقل فى كل مرة تشعرين فيها بالجوع؛ لا تنسي تناول الماء فهو يساعد على منحك الشعور بالامتلاء وعلى تعزيز الأيض.


لا تغفلي النوم والاسترخاء

بجانب نظام ريجيم سريع يحب الاهتمام بالنوم لان قلة النوم تزيد من هرمون التوتر والكورتيزول وتشعرك أكثر بالجوع، لذا حاولي النوم 8 ساعات يوميا على الأقل، وممارسة الاسترخاء واليوجا. 

المشروبات الحارقة

 لا تغفلي تناول المشروبات الحارقة والنوم لفترة أطول فهى تساعد على تعزيز الأيض بجانب ممارسة رجيم متوازن. 

إليك خطة رجيم مثالية لإنقاص الوزن

الإفطار

كوب شاى بلبن خالى الدسم + بيضة مسلوقة + قطعة جبن خالي الدسم 

بين الإفطار والغداء 

طبق شوفان بلبن خالي الدسم 

الغداء 

شوربة خضار أو خضار سوتيه + ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء 

العشاء

 كوب زبادى 

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