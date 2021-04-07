السعودية| قينان الغامدي يبكي على الهواء بعد رسالة من تركي الدخيل.. شاهد

بكى الكاتب السعودي قينان الغامدي على الهواء خلال مقابلة على قناة "روتانا خليجية" بعد رسالة مؤثرة من تركي الدخيل عرضتها القناة خلال لقائه في برنامج "يا هلا".

وعلق قينان الغامدي على رسالة تركي الدخيل قائلا "تركي أبكاني وأسعدني.. أبكاني لأنه قال عني أني أقل منه بكثير.. وأسعدني أنه في واحد بقامة تركي ذكرني".

وقال تركي الدخيل في رسالته "قينان الغامدي في نظري هو الصحفي السعودي الشجاع الذي لا يتخوف إشعال الحرائق دوماً، والمنقذ حين تعي الحيل الرجال، الصادق صاحب طبقة القرار المحترمة في صوت".

وتابع "تُعرف الصحف به فيكون انتقاله إليها إيذاناً بمرحلة جديدة، عنوانها الانتشار والتجديد، وصناعة صحافة تغري القارئ لمتابعتها".

بينما رد قينان الغامدي متأثرا وهو يقول "دون مواربة نعم أُقلت.. وإذا أردت أن تقول إني استقلت فلا فرق ما دام المؤدى النهائي توقفي عن العمل".