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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رد الإفتاء على سيدة تسأل عن ضوابط قراءة القرآن من الهاتف خلال فترة الحيض

صدى البلد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "هل يجوز قراءة القرآن من التليفون وأنا حائض لأني أقرأ كل يوم؟

أجاب الشيخ محمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين أنه يجوز قراءة القرآن للحائض من الهاتف نظرا لا لفظا، أي تمرر عينها على كلمات كتاب الله تعالى دون نطق الألفاظ.

 

حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم
قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن للحائض حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجرده من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، لافتا إلى أن مس المصحف حرام ولا يجوز للحائض.

 

وأضاف "العجمي" في إجابته عن سؤال مضمونه "حكم قراءة القرآن للحائض؟"، أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعا لكنه لا يجوز لها مس المصحف.

 

وأوضح أمين الفتوى، أن في مثل هذه الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء فأن الخروج من الخلاف مستحب، مشيرا إلى أن مس المصحف والقراءة فيه أثناء الحيض ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة الحائض للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ الي المصاحف الرقمية الموجودة على الهواتف والتابلت وغيره من وسائل اخرى.

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