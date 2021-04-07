في ندوة بـ "صدى البلد" | الريس أحمد عبد الفتاح: تعويم السفينة الجانحة بمثابة جون في كأس العالم

قال أحمد عبد الفتاح "مشرف فني ميكانيكي ديزل بـ هيئة قناة السويس"، إنه لم يكن في مخيلتنا عند جنوح السفينة غير سمعة مصر والمصريين، لأن القناة رمز وطني وسياسي واقتصادي وعالمي، وعندما حصل التأميم في عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان تحدي كبير لنا.

وأضاف "عبد الفتاح" خلال ندوة بـ "صدى البلد"، لتكريم مجموعة من أبطال "الكراكة مشهور"، المشاركة في تعويم السفينة "إيفر جيفن"، عندما عرض علينا الأجانب حينها المساعدة وأخبرونا أننا لن نتمكن من تشغيل القناة، لم نستمع لهم، ونجحت البحرية المصرية وقتها بقيادة مهندسين مصريين، المهندس محمد يونس، والمهندس محمد عزت عادل في أداء مهامها، ولم يصدق الكثيرون أن قناة السويس ستعمل مجدد عقب انسحاب الأجانب لأن لديهم الخبرة والكفاءة، ولكن نجحنا بفضل الله وبفضل المهندسين الذين عملوا فيها.

وتابع: عملنا حالياً في قناة السويس بعد العمالقة المؤسسين لها خاصة عقب انسحاب الأجانب، من أجل سمعة مصر، معقبا: "مش بعد ما نجحنا في القناة من كام سنة مش هنيجي دلوقتي ونفشل الكلام دا مستحيل في قاموس المصريين وعمال قناة السويس الجبابرة".

وأشار "الريس أحمد" إلى أن كل الورديات قامت بعملها على أتم وجه، ولكن فريق "النبطشية" الذي شرفت بقيادته كان من سعداء الحظ، وتحركت السفينة في ورديتنا، وكان رد فعلنا جنوني في هذا التوقيت.

واختتم "عبد الفتاح" حديثه قائلاً: هذه المهمة تطلبت توزيع العمال على كل المهام المطلوبة، وكان الجميع متابع بداية من رئيس الجمهورية ثم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وكل الإدارات العليا في القناة، وتمكنا بالفعل من تعويم السفينة الجانحة، وكان الأمر بمثابة "جون" في كأس العالم بالنسبة لنا.