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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

باحثة بالقومي للبحوث تؤكد: بكتيريا البروبيوتيك تحارب فيروس كورونا 

فيروس كورونا
فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد COVID -19  هو وأحدا من فيروسات مجموعة كورونا و التي تتميز بغلاف بروتيني و مادة وراثية والذي يصيب الجهاز التنفسي، ونظرا لتحول الوضع الحالي لجائجة وذلك لكثرت اعداد الاصابة يتتطلب الامر منا الالتزام بالاجرات الاحترازية والتوجة لرفع كفاءة الجهاز المناعي طبيعيا بتناول الاغذية الصحية و المدعمة ببكتيريا البروبيوتيك.
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وقالت الدكتورة مي نصير عامر باحث مساعد في المركز القومي للبحوث، إن بكتيريا البروبيوتيك تلعب دورا هاماً في محاربة الفيروسات بصفة عامة وذلك من خلال عدت طرق مثل: "الطريقة المباشرة لأنتاج مضادات الفيروسات والتي تقوم بها  بكتيرا البروبيوتيك بعمل خلل في دورة حياة الفيروس ومراحل تكاثره الطبيعة وكذلك الالتصاق مباشرا بغلافه البروتيني او منع اتحاده المستقبلات الخاصة بيه علي خلايانا الحية أو تعطل تكاثر و تجميع الفيروس أتناء التكاثر كل هذا يحدث أما بالتعامل المباشر لخلايا بكتيريا البروبيوتيك أو من خلال المركبات النشطة حيويا التي تفرزها مثل بعض الانزيمات والسكريات العديدة وغيرها".

 

وأضافت: "تعتبر بكتيريا البروبيوتيك متاحة للاستهلاك في عدت منتجات طبيعية و غذائية مثل منتجات الالبان وتوجد أيضا في صورة دوائية لذلك نوصي بالمحافظة علي استهلاك بكتيريا البروبيوتيك يوميا نظرا لفوئدها الصحية بصفة عامة والفوائد الخاصة بمقاومة الفيروسات والتي أظهرتها هذة البكتيريا من أنتاج مركبات نشطة حيويا في صورة بروتينية مثل الانزيمات وغيرها وصورة غير بروتينية مثل الاحماض والسكريات العديدة وغيرها التى من شأنها مضادات فيروسات ومضادات بكتيريا ممرضة ومضادات سرطان أيضا". 

 

وأشارت إلى أن الطريقة الغير مباشرة هي تحفيز الجهاز المناعي، والتي أظهرت العديد من الابحاث دور بكتيريا البروبيوتيك في تحفيز الجهاز المناعي عن طريق دعم أنتاج الاجسام المضادة و بأعداد كبيرة مثل IgA و خلايا مناعية أخري مثل أنترلوكين 12والماكروفاج NK  و Th1 والتي بدورها تحارب الفيروسات وتمنع تكاثرها داخل خلايا الانسان بمختلف الطرق لتعاملها مع الفيروسات

 

و تعد بكتيريا البروبيوتيك مصدر أمن لتحسين الصحة بصفة عامة ولأنتاج مضادات فيروسات بتحفيز الجهاز المناعى ومن أمثلة تلك البكتيريا بكتيريا اللاكتوباسلس والبيفيدوبكتيريوم والانتيروكوكس بمختلف انواعهم." 

 

وأكدت أنه التغذية الصحية والمتكاملة والمدعمة ببكتيريا البروبيوتيك لها أهمية قصوي خلال جائحة كورونا للمساهمة في الوقائية من الإصابة وأيضا للمشاركة في بروتوكولات العلاج الكيميائية وبعد فترة العلاج بالادوية التي من شأنها تسبب أجهاد وتحدث خلل في التوازن الطبيعي للبكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي.

القومي للبحوث جائحة كورونا التعليم العالي فيروس كورونا

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