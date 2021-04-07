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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لبدء استعدادات احتفالية افتتاحها.. رئيس الوزراء يزور العاصمة الإدارية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسئولين ، بزيارة  العاصمة الإدارية الجديدة لبدء استعدادات احتفالية افتتاحها.

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً لبحث الترتيبات الخاصة بفعاليات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام الجاري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإحدى الشركات المتخصصة.


واستعرض الاجتماع السيناريوهات المقترحة لفعاليات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد مدبولي، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة أن يكون هذا الافتتاح على أعلى مستوى من التنظيم، بما يعكس عظمة هذا المشروع الحضاري العملاق، الذي يعبر عن مصر الحديثة، ويمثل دليلاً جديداً على حجم الإنجاز الذي تحققه أيادي المصريين رغم التحديات.


وتعرف مدبولي، خلال الاجتماع على عدد من التفاصيل المتعلقة بحفل الافتتاح المقرر إقامته نهاية هذا العام، بما يشمل البرنامج الزمني المقترح، والفعاليات المخطط إقامتها، وعناصر الإبهار للحضور والوفود المشاركة ومتابعي الاحتفال في كل بقعة من مصر والعالم، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ جولة داخل العاصمة الإدارية لتحديد المكان الأنسب لإقامة الاحتفالية، تمهيدا لاستكمال الترتيبات اللازمة، قبل عرض التصورات المطروحة على رئيس الجمهورية.


كما تابع رئيس مجلس الوزراء، مع وزيري الإسكان والنقل، موقف تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس شركة العاصمة الإدارية، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


وقال مدبولي، إن الهدف من هذا الاجتماع، هو بدء التنسيق من الآن لافتتاح مشروع العاصمة الإدارية بصورة تليق بهذا المشروع الحضاري العملاق، وكذلك تنفيذ خطة انتقال الحكومة بالصورة التي تدفع نحو تطوير العمل الحكومي، لافتاً إلى أنه سيتم بداية من أغسطس المقبل، بدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، من خلال عدد من الموظفين سيتم نقلهم تباعاً، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس الوزراء الانتقال إلى العاصمة الادارية مشروع حضاري وزير النقل

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