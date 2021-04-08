مناصرة المرأة أهمها .. صحة النواب توضح دعم البرلمان للقطاع الصحي

قالت النائبة ، مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، إن القطاع الصحي في مصرشهد طفرة نمو غير مسبوقة، منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، لافتة إلى أن ملف الصحة يعد أحد أبرز الملفات التي حظيت باهتمام كبير ، بهدف تحسين القطاع الصحى ، وضمان تقديم خدمة طبية عالية المستوى تليق بالمواطنين.

واشارت " عبد العظيم" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن البرلمان المصري يعد من أهم مؤسسات الدولة الداعمة وبقوة ، لمساندة الجهود التي تتخذها الحكومة في الفترة الأخيرة لدعم القطاع الصحي ، وذلك من خلال إصداره العديد من التشريعات الداعمة ، والتي تمثلت في مناصرة المرأة المصرية والحفاظ على حقها ، وذلك بمشاركته في إدخال تعديلات جديدة ، حيث نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتعلق بختان الإناث ، على أن يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات النصان الآتيان:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین ، إلى جانب غلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان .

وتابعت النائبة في تصريحاتها ، قائلة:"أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ، مشيرة إلى أنه يهدف في المقام الاول إلى امتلاك مصر كافة الوسائل التكنولوجية الداعمة ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام لتوعية المواطنين في هذا الشأن .