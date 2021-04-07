رسميا .. جيب تطرح كومباس 2021 .. مواصفات أوروبية

رسميا .. جيب تطرح كومباس 2021 المواصفات الأوروبية

أعلنت شركة جيب عملاق صناعة السيارات الامريكية عن طرح سيارتها جيب كومباس jeep compass 2021 بالمواصفات الأوروبية، وهي أول سيارة جيب مزودة بنظام قيادة ذاتي من المستوى الثاني في أوروبا ، مع استلامها لتحديثات متعددة للتصميم الخارجي والداخلي ومجموعة محركات محسنة كليا لتعطي أفضل أداء ممكن سواء بالقيادة الذاتية او بتدخل السائق .

وستنطلق جيب كومباس jeep compass 2021 الجديدة بمحركات بنزين 1.3 لتر بقوة 130 و150 حصان حسب الفئة، مع نواقل يدوية وأوتوماتيكية مزدوجة.. وستتوفر السيارة بمحرك ديزل 1.6 لتر بقوة 130 حصان، ومحركات هجينة بالقابس بقوة 190 أو 240 حصان.

تحديثات جيب كومباس jeep compass 2021 الخارجية مشابهة لتحديثات النسخة الصينية للسيارة، والتي تم تدشينها في الخريف الماضي، بنفس المصابيح الأمامية LED والشبك الأمامي الواسع وفتحات الهواء المركزية الكبيرة.

وحصلت جيب كومباس jeep compass 2021 على لوحة عدادات جديدة بشاشة لمسية 8.4 أو 10.1 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 10.25 إنش، مع دعم الأوامر الصوتي والتكامل مع الجوال وأحدث أنظمة السلامة لجيب، مثل مراقبة حالة السائق وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي بخاصية رصد المشاة وراكبي الدراجات لتحقيق افضل معدلات الامان خلال القايادة الذاتية او العادية .

جيب كومباس 2021

جيب كومباس 2021

جيب كومباس 2021

جيب كومباس 2021