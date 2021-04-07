بسبب المستحقات.. خناقة عنيفة فى الزمالك بين المدير المالى ومدلك الفريق وتدخل الأمن

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، عن اصابة محمد بدر، المدير المالي للفريق بعد المشاجرة، التي نشبت بينه وعبد العزيز حمدي، مدلك الفريق، خلال الساعات القليلة الماضية، داخل النادي.

واكد المصدر، أن المدير المالى للفريق تم نقله إلى المستقى على الفور وأجرى أشعة مقطعية، والتي أثبتت إصابته بكسر من الدرجة الأولى في عظمة الترقوة.

حيث تعد الإصابة التي تعرض لها محمد بدر خطيرة وتقرر أن يخضع لعملية جراحية غدا داخل أحد المستشفيات الكبرى

وبدأت الأزمة حينما استفسر مدلك الفريق عبد العزيز حمدي، من المدير المالي للأبيض محمد بدر عن المستحقات المالية المتأخرة للجهاز الطبي، منذ المجلس السابق.

واضاف المصدر أن مدلك الفريق قام بالاستفسار أيضا عن حقيقة صرف هذه المستحقات على الرغم من أنهم لم يحصلوا عليها، لتتعالى الأصوات، وبعدها حدثت المشاجرة.

وتدخل مسوؤلي الأمن لفض المشاجرة ولكن قد اصيب المدير المالي للفريق وتم نقله للمستشفي .

