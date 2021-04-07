عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب المستحقات.. خناقة عنيفة فى الزمالك بين المدير المالى ومدلك الفريق وتدخل الأمن

شعار الزمالك
شعار الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، عن  اصابة محمد بدر، المدير المالي للفريق بعد المشاجرة، التي نشبت بينه وعبد العزيز حمدي، مدلك الفريق، خلال الساعات القليلة الماضية، داخل النادي.

واكد المصدر، أن المدير المالى للفريق تم  نقله إلى المستقى على الفور وأجرى أشعة مقطعية، والتي أثبتت إصابته بكسر من الدرجة الأولى في عظمة الترقوة.

حيث تعد الإصابة التي تعرض لها محمد بدر خطيرة وتقرر أن يخضع لعملية جراحية غدا داخل أحد المستشفيات الكبرى

وبدأت الأزمة حينما استفسر مدلك الفريق عبد العزيز حمدي، من المدير المالي للأبيض محمد بدر عن المستحقات المالية المتأخرة للجهاز الطبي، منذ المجلس السابق.

واضاف المصدر أن مدلك الفريق قام  بالاستفسار أيضا عن حقيقة صرف هذه المستحقات على الرغم من أنهم لم يحصلوا عليها، لتتعالى الأصوات، وبعدها حدثت المشاجرة.
وتدخل مسوؤلي الأمن لفض المشاجرة ولكن قد اصيب المدير المالي للفريق وتم نقله للمستشفي .
 

ترشيحاتنا

الكويت تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

ما مقدار فدية العجز عن الصيام للمريض والحامل؟ الأزهر يجيب

أحمد موسى يلبي طلب السيسي ويعرض فيديو لتصريحات آبى أحمد حول سد النهضة.. شاهد

توكلنا على الله .. رامز جلال يعلن اسم برنامجه الرمضاني 2021

وزير الاتصالات يوضح فكرة مركز الوثائق المؤمنة ودوره في القضاء على الفساد

أحمد موسى: مجمع الوثائق الذكية المفتتح من الرئيس صرح تكنولوجي .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريب على تويتر

خلي بالك.. انخفاض كبير في درجات الحرارة الأيام المقبلة

إجراءات حكومية مشددة خوفا من زيادة إصابات كورونا في رمضان

توكلنا على الله .. رامز جلال يعلن اسم برنامجه الرمضاني 2021

رد فعل محمد رمضان بعد إلزامه بتعويض "الطيار" بـ6 ملايين جنيه

تعويض الطيار اشرف ابو اليسر ب 6 ملايين جنيه من محمد رمضان

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

خضع لفحص طبي.. اصابة والتر بواليا في مران الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

المزيد