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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"المصريون في الخارج وجسور التواصل".. صالون للتنسيقية على كلوب هاوس.. الخميس

نسيقية شباب الأحزاب
نسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تعلن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن عقد صالون جديد، غدا الخميس 8 إبريل علي التطبيق الافتراضي كلوب هاوس بعنوان "المصريون في الخارج .. جسور التواصل" وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءً، للحديث عن حقوق وواجبات المصريين بالخارج والتحديات التي تواجههم وسبل التواصل بينهم وبين وطنهم وبعض تجارب النجاح.

 

يحضر اللقاء السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، و ماري اسكندر عمدة مدينة بولينجربوك بولاية إلينوي الأمريكية، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، وأنور إسماعيل عضو التنسيقية، واثنان من شباب المصريين في الخارج.

 

ويدير اللقاء النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

نسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلوب هاوس المصريون في الخارج تجارب النجاح نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

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