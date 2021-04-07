الإدارة مشكلة الزمالك.. شادي محمد: بطولات الأهلي جاءت بالتخطيط ومجهود اللاعبين وليست بالتحكيم

أبدي شادي محمد٬ نجم الاهلى السابق٬ موافقته على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة المقبلة والمقرر لها يوم ١٨ إبريل الجاري.

وقال شادي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "بطولات الأهلى جاءت بالتخطيط والعمل ومجهود اللاعبين وليست بالتحكيم والإدارة هى مشكلة الزمالك على مدار تاريخه".

وأضاف: "هل الأهلى السبب فى هزائم الزمالك الأخيرة؟٬ المارد الاحمر يوجد به انضباط وتخطيط إداري لذلك يفوز بالبطولات".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي we‏ السلام»‏، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد تعادله ‏مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جرت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.