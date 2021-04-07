موجز السوشيال ميديا.. إبراهيم سعيد يهاجم محمد رمضان.. تعليق أسما شريف منير بعد انفصالها عن زوجها

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شفت حب كبير في عيون الناس.. مؤمن زكريا يعلق على تواجده الإمارات

علق مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي على زيادة لدولة الإمارات بدعوة لحضور المباراة النهائية لكأس الخليج العربي بالإمارات

ونشر مؤمن زكريا صورة له من الإمارات وعلق عليها قائلا "‬‏‪مش قادر أوصف فرحتي بالتواجد هنا في الامارات ، أنا شفت حب كبير في عيون الناس ، أحساسي إني بين أهلي و ناسي ..شكرا الإمارات قيادة و شعبا ، اجمل إحساس في الكون .. واليوم استمتعت بالتواجد في متحف الاتحاد عظيم ورائع ، اختيار مكان المؤتمر يظهر قيمة هذا النهائي بين الفريقين الكبار



رمى دولارات فى حمام السباحة .. إبراهيم سعيد يهاجم محمد رمضان.. شاهد

علق ابراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على قيام الممثل محمد رمضان بالتصوير داخل حمام سباحة وهو يرمي عدد كبير من الدولارات ردا على قرار المحكمة بتغريمه ٦ مليون جنية بسبب الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر

وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر "لا اتوقع فنان يظهر أمام الملايين ويرمي فلوس حقيقية بالشكل ده ...يمكن تكون فلوس مش حقيقيه..بس لو فلوس فعلاً فهو شخص تافه ولم يقدر النعمه اللي ربنا انعمها عليه".



بعد انفصالها عن محمود حجازي..أسما شريف منير : اللي جاي كله خير

شاركت الإعلامية اسما شريف منير متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لطفلتها عقب انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي .

وعلقت اسما قائلة " ‬‏‪حبيبتي وبنتي و مشواري ورحلتي وعوض ربنا..."إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون" اللي جاي كله خير ان شاء الله

كفاية استفزاز ونعمة هتزول.. الجماهير تعلق على رمي محمد رمضان الدولارات في المياه

نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وظهر خلاله وهو يجلس داخل مسبحه ويلقي أموالا في المياه، وأعتبرها البعض إشارة منه على إلزامه بسداد 6 ملايين جنيه إلى الطيار أشرف أبو اليسر.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " اتقى الله بقا " و "نعمة وتزول من وشك " و " ما كفاية استفزاز " و " ربنا يزيدك يا فنان وعقبالنا " و "دا عشان خلوك تدفع ال ٦ مليون؟ رمضان انت بتعيط؟".