العربي للاقتصاد الرقمي: افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية عرس تكنولوجي

علق الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، قائلا :"عرس تكنولوجي رهيب".

وأضاف غنيم، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن مركز الوثائق المؤمنة والذكية جزء من منظومة أمن وسرية وخصوصية البيانات الذي يعد جزءا من منظومة التحول الرقمي ومصر الرقمية.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن لدينا أنواعا كثيرة من البيانات، ولدينا جزء معلومات وجزء وثائق وخرائط وجزء من البيانات، لافتا إلى أن حجم البيانات الذي لدى مصر ضخم جدا، والأصعب المراحل الأولى في جمع البيانات.