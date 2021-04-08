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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سمير كمونة: جهاد جريشة الأقرب لإدارة مباراة القمة

صدى البلد

أكد سمير كمونة٬ نجم الأهلى السابق٬ أن الحكم جهاد جريشة الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والفريق الأحمر والتى من المقرر لها يوم ١٨ أبريل الجاري.

وقال كمونة فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten: "جهاد جريشة حكم شخصيته قوية وقراراته مميزة وهو الأقرب والأجدر لمباراة القمة مثلما من وجهة نظري".

وأضاف: "رضا البلتاجي أكثر حكم اصطدمت به هلا مسيرتي الكروية وجمال الغندول معلم داخل الملعب وأفضل حكم من وجهة نظري خلال مشواري هو سمير عثمان".

 

ونفى أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ما تردد حول تولي الحكم محمود البنا مهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة 4 في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة القمة المؤجلة منذ بداية الدوري يوم 18 أبريل الجاري، بتحكيم مصري وفقاً لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، رافضاً مخاطبة اتحادات أوروبية لاستقدام حكام أجانب.


وأضاف مجاهد في تصريحات لبرنامج "ملعب البلدوزر" قائلاً :"من قال أن محمود البنا سيحكم القمة؟ لم نعلن عن أسماء حتى الآن، لجنة الحكام ستعلن قبل موعد المباراة عن الحكم كما يحدث في كل المباريات".

وتابع رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة :"لدينا 21 حكماً حصلوا على رخصة إدارة المباريات في وجود تقنية الفيديو، وستقوم لجنة الحكام بالاختيار من بينهم لإدارة مباراة القمة".

وأنهى مجاهد :"لن نخاطب الأندية بشأن الحكام قبل كل مباراة، وهذا لن يحدث في مباراة القمة أيضاً، سيتم الإعلان عن الحكام عبر اتحاد الكرة قبل اللقاء مثل أي مباراة أخرى".

الدوري المصري الأهلي والزمالك مباراة الأهلى والزمالك جهاد جريشة محمود البنا

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