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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

الاهلي
الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير،  حقيقة وجود مفاوضات من جانب مسئولي النادي الزمالك، من أجل ضم وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويرغب الزمالك فى التعاقد مع ازارو أجل خلافة مصطفى محمد،  الذي رحل عن النادي في الانتقالات الشتوية الماضية إلي نادي جالطة سراي التركي.

وقال شوبير في تصريحاته التليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم: “وكيله أكد لي إنه مرتاح في نادي الاتفاق السعودي، ومسألة المفاوضات التي ترددت خلال الفترة الماضية من جانب نادي الزمالك لا أساس لها من الصحة بشكل نهائي".

وأضاف: “وليد أزارو راتبه فى نادي الاتفاق السعودي كبير، واللاعب يريد استكمال مسيرته في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي، ولا يريد العودة إلى الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الحالية بشكل نهائي”.

ورحل وليد أزارو عن الدوري المصري الممتاز، بعد تجربة مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، عقب طلب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق، لعدم القناعة بقدراته، لينتقل إلي صفوف نادي الاتفاق السعودي، مع بداية الموسم الجاري.

الدوري المصري مصطفي محمد الإعلامي أحمد شوبير نادى جالطة سراي الاتفاق السعودي وليد ازارو

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