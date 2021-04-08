وزارة الخارجية تنظم جولة ميدانية للسفراء الأوروبيين وكندا في العاصمة الإدارية

نظمت وزارة الخارجية جولة ميدانية لسفراء الدول الأوروبية وكندا في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الخارجية لاطلاع السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة على عملية التحديث الشاملة والإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في السنوات الست الأخيرة.

شملت الجولة اطلاع السفراء على ما تم إنجازه من أعمال اإشائية ضخمة في العاصمة وما تم الانتهاء منه من أعمال تمهيدا لانتقال الحكومة بوزاراتها المختلفة إلى هناك. وتضمنت الجولة زيارات إلي مدينة الثقافة والفنون وحي الأعمال والأبراج الإدارية بما فيها أعلي برج في القارة الأفريقية، فضلا عن حي الوزارات بما في ذلك جولة في رئاسة مجلس الوزراء وحي البنوك وفندق الماسة وكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم.

وقد استمع السفراء الأوروبيون إلي شرح مفصل من كبار مسئولي شركة العاصمة الادارية حول المخطط العام للمشروع والمرافق والخدمات الملحقة به ومراحل تطوره، بالاضافة الي شرح مطول حول حي السفارات والتسهيلات والقواعد والاجراءات الخاصة بانتقال السفارات الي العاصمة الجديدة.

وأبدي السفراء تقديرهم الكبير لحجم وسرعة ما تم انجازه في هذا المشروع الضخم والتطور الذي يشهده يوما بعد يوم وفي فترات وجيزة.

تجدر الاشارة الي انه تم ترتيب الجولة بالتنسيق بين وزارة الخارجية وشركة العاصمة الادارية الجديدة وصندوق تحيا مصر وفندق الماسة. وسوف تشهد المرحلة القادمة تنظيم جولات ميدانية مماثلة لسفراء باقي المجموعات الجغرافية المعتمدة في مصر.

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