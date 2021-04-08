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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الثقافة تختتم استعدادات المواجهة ونشر التنوير فى شمال سيناء

صدى البلد

تجرى فرق قصور الثقافة وفرق الموسيقى العربية التابعة لدار الاوبرا بروفات مكثفة استعدادا لاحتفالية افتتاح قصر ثقافة العريش بمشاركة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.


يشارك في الاحتفالية ٣٠٠ فنان من الاوبرا وقصور الثقافة من محافظات اسكندرية ومطروح والعريش وبورسعيد وسوهاج وأسوان والشرقية، و يقدموا أوبريت أفراح العريش. 
وزيرة الثقافة تلتقى محافظ شمال سيناء بالعريش

عبد الدايم : مشروعات ابداعية فى ارض الفيروز لترسيخ الهوية ونشر التنوير وصون التراث السيناوى بمختلف مفرداته


 

من جانبها قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ان الابداع يلعب دورا هاما فى تنمية الوعى والادراك لمواجهة التعصب والتطرف وتطوير المجتمع وبناء الانسان ، واشارت انه تم  مناقشة عدد من المشروعات الثقافية والفنية الهادفة الى نشر التنوير وترسيخ الهوية بين ابناء ارض الفيروز خاصة الاجيال الجديدة وصون التراث السيناوى بمختلف عناصره ومفرداته الى جانب تحقيق مبدأ العدالة الثقافية فى ارجاء المحافظة ، بالاضافة الى تنفيذ استراتيجية اكتشاف الموهوبين والنابغين في كافة المجالات الفنية والأدبية واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن احلامهم وطموحاتهم .


يذكر أن مساحة قصر ثقافة العريش ١٩٥٠ متر مربع، ويتكون من دور ارضي، وطابقين، ويحتوي على صالة مسرح تتسع ٧٠٠ وغرف فنانين، وقاعة فنون شعبية، وأماكن خدمات، وغرف متعددة الأغراض، ومكتبة ونادي للطفل، ونادي العلوم، ونادي المرأة وقاعة موسيقى، وقاعة ندوات.

العريش قصور الثقافة شمال سيناء إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفن دار الأوبرا محافظ شمال سيناء قصر ثقافة العريش

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