3 عوامل سرية تحافظ على مستوى السكر.. تعرف عليها

مرض السكر يبنى على كل شيء تأكله أو الشراب، كما إن معرفة عدد الكربوهيدرات التي تتناولها وكيف يمكن أن تؤثر على نسبة السكر في الدم أمر بالغ الأهمية، وتوصي جمعية السكري الأمريكية (ADA) بمشروبات خالية من السعرات الحرارية أو منخفضة السعرات الحرارية، والسبب الرئيسي هو منع ارتفاع السكر في الدم .

مشروبات تخفض السكر بسرعة



عادةً ما تكون المشروبات الخالية من السعرات الحرارية أو منخفضة السعرات هي أفضل رهان لك عند اختيار مشروب، اعصر بعض الليمون الطازج أو عصير الليمون في مشروبك للحصول على دفعة منعشة منخفضة السعرات الحرارية.

ضع في اعتبارك أنه حتى الخيارات منخفضة السكر ، مثل عصير الخضار ، يجب أن تستهلك باعتدال.

تعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم خيارًا مغذيًا، ومع ذلك ، فإنه يحتوي على سكر الحليب الطبيعي ، اللاكتوز ، لذلك يجب أخذ هذا المشروب في الاعتبار ضمن مجموع الكربوهيدرات المسموح به لهذا اليوم.

لا تعتبر خيارات الألبان أيضًا مشروبًا منخفض السكر، سواء كنت في المنزل أو في مطعم ، إليك أكثر خيارات المشروبات الملائمة لمرض السكري.

- الماء



عندما يتعلق الأمر بالترطيب ، فإن الماء هو الخيار الأفضل لمرضى السكري، هذا لأنه لن يرفع مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الجفاف .

- الشاي



أظهرت الأبحاث أن الشاي الأخضر له تأثير إيجابي على صحتك العامة، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار .

- القهوة



وجدت دراسة 2012 وجدت أن شرب القهوة قد تساعد على خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وجد الباحثون أن مستوى الخطر انخفض بشكل أقل بالنسبة للأشخاص الذين يشربون من 2 إلى 3 أكواب في اليوم، وهذا ينطبق أيضًا على الأشخاص الذين يشربون 4 أكواب أو أكثر يوميًا.