عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 عوامل سرية تحافظ على مستوى السكر.. تعرف عليها

السكري
السكري

مرض السكر يبنى على كل شيء تأكله أو الشراب، كما إن معرفة عدد الكربوهيدرات التي تتناولها وكيف يمكن أن تؤثر على نسبة السكر في الدم أمر بالغ الأهمية، وتوصي جمعية السكري الأمريكية (ADA) بمشروبات خالية من السعرات الحرارية أو منخفضة السعرات الحرارية، والسبب الرئيسي هو منع ارتفاع السكر في الدم .

مشروبات تخفض السكر بسرعة


عادةً ما تكون المشروبات الخالية من السعرات الحرارية أو منخفضة السعرات هي أفضل رهان لك عند اختيار مشروب، اعصر بعض الليمون الطازج أو عصير الليمون في مشروبك للحصول على دفعة منعشة منخفضة السعرات الحرارية.

ضع في اعتبارك أنه حتى الخيارات منخفضة السكر ، مثل عصير الخضار ، يجب أن تستهلك باعتدال.

تعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم خيارًا مغذيًا، ومع ذلك ، فإنه يحتوي على سكر الحليب الطبيعي ، اللاكتوز ، لذلك يجب أخذ هذا المشروب في الاعتبار ضمن مجموع الكربوهيدرات المسموح به لهذا اليوم.

لا تعتبر خيارات الألبان أيضًا مشروبًا منخفض السكر، سواء كنت في المنزل أو في مطعم ، إليك أكثر خيارات المشروبات الملائمة لمرض السكري.

- الماء


عندما يتعلق الأمر بالترطيب ، فإن الماء هو الخيار الأفضل لمرضى السكري، هذا لأنه لن يرفع مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الجفاف .

- الشاي


أظهرت الأبحاث أن الشاي الأخضر له تأثير إيجابي على صحتك العامة، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار .

- القهوة


وجدت دراسة 2012 وجدت أن شرب القهوة قد تساعد على خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وجد الباحثون أن مستوى الخطر انخفض بشكل أقل بالنسبة للأشخاص الذين يشربون من 2 إلى 3 أكواب في اليوم، وهذا ينطبق أيضًا على الأشخاص الذين يشربون 4 أكواب أو أكثر يوميًا.

السكر السكري اسباب السكري علاج السكرى اعراض السكري

موضوعات متعلقة

تعرف على طرق الوقاية من مضاعفات القدم السكرى

ترشيحاتنا

في حوار| مدير "التناسليات الحيوانية"يوضح كيفية زيادة إنتاج اللحوم والألبان وانخفاض أسعارها

قمصان: مباراة سيمبا صعبة.. والأهلي جاهز لرد الاعتبار

محافظ القليوبية : افتتاح 5 معارض أهلا رمضان لخدمة المواطنين

متفائلون.. أول رد من رئيس البرلمان العربي بشأن القرار الأمريكي الخاص بفلسطين

من قلب القاهرة.. رسالة رئيس البرلمان العربي لـ ملك المغرب

نهاد أبوالقمصان : العنف بين المصريين سببه المناهج الدراسية ..والوزير يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصير الأبيض.. مدرب الترجي يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

السودان يعلن استرداد 95% من أراضي الفشقة الحدودية مع إثيوبيا

قدم يوميات ونيس.. وفاة المخرج عبد الحميد أبو المجد

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

وزيرة الصحة: منع صلاة التهجد خوفا من زيادة التجمعات| شاهد

بسبب انسحاب المنتخب .. منع ربيع ياسين من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

المزيد