المانسترلي يقيم حفل أوركسترا النور والأمل غدًا

بضوابط كورونا

يُقيم المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي بالمنيل -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- ضمن حفلات الموسم الثاني للمركز، حفل أوركسترا "النور والأمل" ، غدا، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية.

يتضمن برنامج الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية العالمية لكبار الموسيقيين منها "بولكا شنيل" لشتراوس، "ج. بيكليريل الاتورى" بلانكتوس (صولو فاجوط مع الوتريات)، "الرقصة الهندية" شانكار جايكيشان، "موسيقى الزواج الملكى" ثلاث حركات (سريع/ بطى/ سريع) ليوهان هلميش رومان، هابانيرا "بيزيه"، "لاترافياتا" فيردى ، "بسى بولكا" س. دوشن، "بحيرة البجع " تشايكوفسكى وموسيقى "زوربا" لميكيس ثيودوراكيس .

ومن أعمال الفنانين المصريين يقدم الأوركسترا: "لونجا رياض" لرياض السنباطى إعداد (على عثمان الحاج)، "إيه العبارة" لأبو بكر خيرت، "طريق النور" أحمد عبيد"، "بولكا شحاتة لمحمد عبد الوهاب عبد الفتاح، "على شط النيل "أحمد أبو العيد، و"يمامة بيضا " لأبو بكر خيرت.

الحفل قيادة د. تامر فهمي، صولو "فيولينه" مريم كمال، صولو "فلوت" بسمة أحمد وصولو "الفاجوط" ماريز مكرم.