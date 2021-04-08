عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العدل تنظم دورتين لقضاة المحاكم الاقتصادية

صدى البلد

عقد المركز القومي للدراسات القضائية ، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي دورتين تدريبيتين ، لقضاة المحاكم الاقتصادية ، خلال الفترة من ( 5 -8 ) إبريل 2021 .


أكدت وزارة العدل أن الدورتين ناقشنا  موضوعات جرائم سوق المال ، وغسل الأموال ، وحاضر فيهما نخبة من خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية ، ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 


وأضافت وزارة العدل أن ذلك يأتي ذلك في إطار برنامج (مسار- المرحلة الثالثة) الذي يعنى بتدريب وتأهيل القضاة في الوطن العربي .
 

5dc09499-3551-4adb-98f1-b3897b33cedc
5dc09499-3551-4adb-98f1-b3897b33cedc
e376f732-f0d8-422c-876b-87abd314d8f1
e376f732-f0d8-422c-876b-87abd314d8f1
119309bc-024c-4f2f-b31d-956c67db83ba
119309bc-024c-4f2f-b31d-956c67db83ba
a6edd6db-4c46-467b-959e-4c0c3bef0324
a6edd6db-4c46-467b-959e-4c0c3bef0324
08a92f4c-def9-48b1-8784-340d27ec77c2
08a92f4c-def9-48b1-8784-340d27ec77c2
ee96671d-76bf-447e-87f0-d41bdb5a7a6b
ee96671d-76bf-447e-87f0-d41bdb5a7a6b
a5595afb-a0fc-401b-8b36-ceaa9a855525
a5595afb-a0fc-401b-8b36-ceaa9a855525
وزارة العدل دورة تدريبية المحاكم الاقتصادية الوكالة الأسبانية غسل الاموال

موضوعات متعلقة

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

وزير العدل : نعمل على مشروع رقمنة محررات الشهر العقارى .. وعدد المأذونين المقيدين 4638 بينهم 88 سيدة

وزير العدل يعرض "نموذج "للمحرر العادي والمؤمن من محررات الشهر العقارى .. فيديو

ترشيحاتنا

في حوار| مدير "التناسليات الحيوانية"يوضح كيفية زيادة إنتاج اللحوم والألبان وانخفاض أسعارها

قمصان: مباراة سيمبا صعبة.. والأهلي جاهز لرد الاعتبار

محافظ القليوبية : افتتاح 5 معارض أهلا رمضان لخدمة المواطنين

متفائلون.. أول رد من رئيس البرلمان العربي بشأن القرار الأمريكي الخاص بفلسطين

من قلب القاهرة.. رسالة رئيس البرلمان العربي لـ ملك المغرب

نهاد أبوالقمصان : العنف بين المصريين سببه المناهج الدراسية ..والوزير يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصير الأبيض.. مدرب الترجي يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

السودان يعلن استرداد 95% من أراضي الفشقة الحدودية مع إثيوبيا

قدم يوميات ونيس.. وفاة المخرج عبد الحميد أبو المجد

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

وزيرة الصحة: منع صلاة التهجد خوفا من زيادة التجمعات| شاهد

بسبب انسحاب المنتخب .. منع ربيع ياسين من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

المزيد