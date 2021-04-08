العدل تنظم دورتين لقضاة المحاكم الاقتصادية
عقد المركز القومي للدراسات القضائية ، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي دورتين تدريبيتين ، لقضاة المحاكم الاقتصادية ، خلال الفترة من ( 5 -8 ) إبريل 2021 .
أكدت وزارة العدل أن الدورتين ناقشنا موضوعات جرائم سوق المال ، وغسل الأموال ، وحاضر فيهما نخبة من خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية ، ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت وزارة العدل أن ذلك يأتي ذلك في إطار برنامج (مسار- المرحلة الثالثة) الذي يعنى بتدريب وتأهيل القضاة في الوطن العربي .