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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بناء عالم ما بعد الجائحة

مؤسسة حياه كريمة تشارك في مؤتمر حقوق الإنسان

صدى البلد

شاركت مؤسسة "حياة كريمة" يطرح رؤيتها في الجلسة الثالثة من المؤتمر الذي يعقده المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة".

استعرضت ندا خضر عضو مؤسسة حياة كريمة، الجهود التي قامت بها المؤسسة سواء بشكل منفرد، أو بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الشريكة في تعزيز المشاركة والتضامن، خاصة في مواجهة الجائحة حاليا أو سعيا لبناء عالم أفضل فيما بعد، إضافة إلى شرح استراتيجية المؤسسة المستقبلية في هذا الصدد، علاوة على أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي أحد أهم بنود حقوق الإنسان، وحقه في الحياة الكريمة التي تسعي المبادرة إلى تحقيقها في محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك، بحضور وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال
التنموي، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدارعام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمي.

حياة كريمة جائحة كورونا كورونا حقوق الإنسان الجائحة

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