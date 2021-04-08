عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

صدى البلد


 
أصبحت الحقيقة هي أنه من المستحيل مواكبة تعقيد مشهد التهديدات اليومى،  وبأن الحروب أصبحت الآن بدون أسلحة إنما تدار الآن للقراصنة الإرهابية التى تتمكن من التجسس والسيطرة على الأجهزة الإلكترونية وتسرق وتعدل ما لدى الجهات المختصة من بيانات أو معلومات أو خطط مستقبلية مدنية أو عسكرية.
وعلينا باتخاذ الحذر بأن تكون جميع ما لدينا من معلومات دقيقة وسرية بأن نضعها على أجهزة الكمبيوتر غير متصلة بالإنترنت. 

ويجب أن تأخذ ما يلي: قم بعمل نسخة احتياطية للبيانات وكلمة المرور لحماية النسخ الاحتياطية في وضع عدم الاتصال. تأكد من نسخ لا يمكن الوصول إلى البيانات الهامة للتعديل أو الحذف من النظام الأساسي، حيث يتواجد البيانات
تنفيذ تجزئة الشبكة.
وطلب بيانات اعتماد المسؤول لتثبيت البرنامج.
تنفيذ خطة استرداد لاستعادة البيانات الحساسة أو الخاصة بالملكية من ملف منفصل ماديًا ،
موقع مجزأ وآمن (على سبيل المثال ، محرك الأقراص الثابتة ، جهاز التخزين ، الشبكة الحسابية).
قم بتثبيت التحديثات - التصحيح لأنظمة التشغيل والبرامج والبرامج الثابتة بمجرد التحديثات - التصحيحات تم إصدارها، استخدم المصادقة متعددة العوامل حيثما أمكن ذلك.
قم بتغيير كلمات المرور بانتظام لأنظمة الشبكة والحسابات ، وتجنب إعادة استخدام كلمات المرور
لحسابات مختلفة. تنفيذ أقصر إطار زمني مقبول لتغييرات كلمة المرور.
قم بتعطيل منافذ الوصول عن بعد (RDP) غير المستخدمة وجهاز التحكم عن بعد تدقيق حسابات المستخدمين بامتيازات إدارية وتكوين ضوابط الوصول بأقل امتياز في الاعتبار، قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة البرامج الضارة وتحديثها بانتظام على جميع الأجهزة المضيفة.
ضع في اعتبارك إضافة لافتة بريد إلكتروني إلى رسائل البريد الإلكتروني الواردة من خارج مؤسستك، تعطيل الارتباطات الشعبية في رسائل البريد الإلكتروني المستلمة، التركيز على الوعي والتدريب. تزويد المستخدمين بالتدريب على أمن المعلومات والمبادئ والتقنيات، خاصة فيما يتعلق بالتعرف على رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية وتجنبها.. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه .تحيا مصر.

ترشيحاتنا

مقدمة من شركة إيني الإيطالية.. وزيرة الصحة تشهد تسلم 20 جهاز تنفس صناعي

حقق 28 مليون مشاهدة .. ولادة طفل يزن 6.5 كيلو .. شاهد

مؤرخ: نعيش حاليا سنة 6260 وفق التقويم المصري القديم.. فيديو

الإعلان عن اكتشاف أثري جديد بمعابد الكرنك.. صور وفيديو

سلطان عمان : إجراءات للتخفيف من تأثر معيشة المواطنين بسبب تداعيات كورونا

الصحة: التزموا بسجادة الصلاة الشخصية فى شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

مصير الأبيض.. مدرب الترجي يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

السودان يعلن استرداد 95% من أراضي الفشقة الحدودية مع إثيوبيا

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

قدم يوميات ونيس.. وفاة المخرج عبد الحميد أبو المجد

قرار عاجل من وزير الأوقاف الكويتي بشأن المساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

المزيد