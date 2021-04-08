د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى





أصبحت الحقيقة هي أنه من المستحيل مواكبة تعقيد مشهد التهديدات اليومى، وبأن الحروب أصبحت الآن بدون أسلحة إنما تدار الآن للقراصنة الإرهابية التى تتمكن من التجسس والسيطرة على الأجهزة الإلكترونية وتسرق وتعدل ما لدى الجهات المختصة من بيانات أو معلومات أو خطط مستقبلية مدنية أو عسكرية.

وعلينا باتخاذ الحذر بأن تكون جميع ما لدينا من معلومات دقيقة وسرية بأن نضعها على أجهزة الكمبيوتر غير متصلة بالإنترنت.



ويجب أن تأخذ ما يلي: قم بعمل نسخة احتياطية للبيانات وكلمة المرور لحماية النسخ الاحتياطية في وضع عدم الاتصال. تأكد من نسخ لا يمكن الوصول إلى البيانات الهامة للتعديل أو الحذف من النظام الأساسي، حيث يتواجد البيانات

تنفيذ تجزئة الشبكة.

وطلب بيانات اعتماد المسؤول لتثبيت البرنامج.

تنفيذ خطة استرداد لاستعادة البيانات الحساسة أو الخاصة بالملكية من ملف منفصل ماديًا ،

موقع مجزأ وآمن (على سبيل المثال ، محرك الأقراص الثابتة ، جهاز التخزين ، الشبكة الحسابية).

قم بتثبيت التحديثات - التصحيح لأنظمة التشغيل والبرامج والبرامج الثابتة بمجرد التحديثات - التصحيحات تم إصدارها، استخدم المصادقة متعددة العوامل حيثما أمكن ذلك.

قم بتغيير كلمات المرور بانتظام لأنظمة الشبكة والحسابات ، وتجنب إعادة استخدام كلمات المرور

لحسابات مختلفة. تنفيذ أقصر إطار زمني مقبول لتغييرات كلمة المرور.

قم بتعطيل منافذ الوصول عن بعد (RDP) غير المستخدمة وجهاز التحكم عن بعد تدقيق حسابات المستخدمين بامتيازات إدارية وتكوين ضوابط الوصول بأقل امتياز في الاعتبار، قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة البرامج الضارة وتحديثها بانتظام على جميع الأجهزة المضيفة.

ضع في اعتبارك إضافة لافتة بريد إلكتروني إلى رسائل البريد الإلكتروني الواردة من خارج مؤسستك، تعطيل الارتباطات الشعبية في رسائل البريد الإلكتروني المستلمة، التركيز على الوعي والتدريب. تزويد المستخدمين بالتدريب على أمن المعلومات والمبادئ والتقنيات، خاصة فيما يتعلق بالتعرف على رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية وتجنبها.. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه .تحيا مصر.