في 10 ثوان.. ريلمي باعت وحدات هاتفها الرائد بـ 15 مليون دولار.. تعرف على ميزاته

حصد الهاتف الذكي Realme GT Neo، الذي تم طرحه الأسبوع الماضي في أول بيع له في الصين إيرادات خرافية، حيث كشفت شركة ريلمي Realme، اليوم، عن أرباحها من مبيعات المرحلة الأولى لأحدث هواتفها الذكية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت شركة "ريلمي" أنها باعت الوحدات الأولى من هاتف Realme GT Neo، بقيمة 100 مليون يوان صيني ( أي ما يعادل 15 مليون دولار) في غصون 10 ثوان فقط.

ومع ذلك، لم تكشف العلامة التجارية الصينية ريلمي عن الطراز الأكثر مبيعا، حيث يأتي هاتف Realme GT Neo، بثلاثة إصدارات مختلفة من الذاكرة، هي 6 + 128 جيجابايت، و8 + 128 جيجابايت، و 12 + 256 جيجابايت، بسعر 275 دولارا و305 دولارات و350 دولارا على التوالي.

مواصفات هاتف Realme GT Neo

وتمتاز إصدارات Realme GT Neo، بأنها تعمل بواسطة معالج من نوع Dimensity 1200، كما يعمل الهاتف الرائد بواجهة المستخدم Realme UI 2.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويملك هاتف Realme GT Neo، شاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، وبمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها لإلغاء القفل بدون كلمة مرور.

وللتصوير الفوتوغرافي، يقدم هاتف Realme GT Neo، أربع كاميرات خلفية الرئيسية منها بدقة 64 ميجا بكسل، مع كاميرا بدقة 16 ميجا بيكسل، متصلة بوحدات ماكرو فائقة الدقة بدقة 8 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل، ويحزم الهاتف الذكي بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، يتم شحتها بسرعة 50 وات عبر منفذ USB-C.