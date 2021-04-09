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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 ألف دولار صادرات مصر من الشيكولاتة إلى أوغندا

صدى البلد

قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن  صادرات الخمائر تحتل المرتبة الرابعة من حيث السلع الغذائية المصدرة من مصر إلى أوغندا بما قيمته 1.3 مليون دولار، تلاها صادرات محضرات أساسها الحبوب بقيمة 400 ألف دولار، ثم صادرات الشيكولاته بنحو 400 ألف دولار، وزيوت عدى زيت الزيتون بنحو 400 ألف دولار،  وصادرات بطاطس مجمدة  بما قيمته 400 ألف دولار.

صادرات مصر إلى أوغندا

وبلغت صادرات مصر من نشاء لأوغندا  نحو 300 ألف دولار خلال 2020، ومن كاكاو ومحضراته نحو 200 ألف دولار، ومن عصائر نحو 200 ألف دولار، حلوى جافة نحو 100 ألف دولار، ومربى ومركزات عصائر نحو 100 ألف دولار.

وأشار الضوي  إلى أن إجمالي واردات أوغندا من الأغذية المصنعة من العالم  في 2019 بلغت قيمتها 546 مليون دولار تمثل 7.1% من إجمالي وارداتها من السلع البالغ قيمتها 7.7 مليار دولار.

واستحوذت 11 سلعة على 75% من إجمالي واردات أوغندا الغذائية من العالم خلال 2019 بقيمة 411 مليون دولار،  يأتي على رأسها زيت النخيل بقيمة 193 مليون دولار،  وسكر بقيمة 78 مليون دولار،  واغذية محضرة للحيوان نحو 31 مليون دولار،  وحلوى سكرية بقيمة 20 مليون دولار،  والصوصات ومحضرات التوابل بقيمة 16 مليون دولار.

وسجلت واردات أوغندا من سجائر وتبغ مصنع نحو 15 مليون دولار خلال 2019، ومن سمن نباتي نحو 13 مليون دولار،  ومن أسماك نحو 13 مليون دولار،  ومصنعات قهوة نحو 11 مليون دولار،  وبسكويت وكيك ومصنعات من الحبوب نحو 11 مليون دولار،  ونباتات طبية وعطرية نحو 10 ملايين دولار.

مصر أوغندا صادرات التصدير الخمائر

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