زميله فضحه.. سيدة تطلب الطلاق بعد صدمتها في زوجها

اكتشفت سيدة، عن طريق الصدفة، بعد حديثها مع زميل زوجها في العمل، بأن زوجها قام بشئ أصابها بالإستياء الشديد بسبب تناوله وجبات سريعة بدلا من إدخار راتبه وفقا للإتفاق الذي اتفقا عليه منذ شهر بعد أن قررا ان يدخرا المال لشراء منزل جديد.

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 26عاما، قامت برفع دعوى طلاق ضد زوجها بسبب علمها من زميله في العمل أن زوجها يتناول وجبات سريعة يوميا بدلا من إدخار الراتب.

قالت السيدة، إنها شعرت بصدمة شديدة حينما وصلت إليها تلك الأخبار، وشعرت أن زوجها يخدعها يوميًا حينما أخبرها بأنه يدخر المال قرابة شهر ولكن في الواقع كان يتناول يوميا طعام جاهز أنفق فيه المال الذي ادخره الثنائي لمدة شهر.

وطالبت السيدة زوجها بتعويض عن الضرر النفسي البالغ الذي لحق بها، وأضافت أنها ترغب في الإنفصال عنه بسبب كذبه عليها طيلة تلك الفترة.