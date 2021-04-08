العراق.. إحباط هجوم بـ 24 صاروخا استهدفت قاعدة عين الأسد

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الخميس، عن ضبط 24 صاروخا داخل عربة شرق قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، شاهدت احدى دوريات لواء المشاة ٢٩ الفرقة السابعة العاملة ضمن قاطع عمليات الجزيرة من اليوم الخميس، عربة متوقفة على مسافة من طريق هيت البغدادي بالتحديد منطقة البسطامية شرق قاعدة عين الأسد الجوية".

وأضافت أنه "تم الاقتراب منها وتفتيشها ووجد بداخلها قاعدة صواريخ تحتوي على ٢٤ صاروخا مع ملابس عسكرية.

ولفتت الخلية الأمنية إلى أنه على الفور تم استدعاء الفريق الهندسي، لمباشرة تفكيك الصواريخ.

وأشارت الى أن "القوات الأمنية تقوم الآن هناك بإجراء تحقيقاتها لمعرفة وتشخيص من قام بهذا الفعل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

