انزلاق غضروفي .. نجوى فؤاد تكشف الجديد عن حالتها الصحية | فيديو

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن حالتها الصحية، بأنها تلقت لقاح فيروس كورونا فى معهد ناصر، مشيدة بحسن استقبالهم ومعاملتهم.



وأوضحت "فؤاد" خلال لقائها فى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة "cbc" أنها لم تصب بفيروس كورونا، وكل ما أشيع حول إصابتها مجرد شائعات.

واضافت أنها كانت طريحة الفراش 9 أشهر، لإصابتها بآلام فى الظهر، وأجريت لها عملية انزلاق غضروفى ومن المقرر إجراء عملية أخرى لها بعد عيد الفطر 2021.



وأشارت الفنانة إلى أن جميع الأعمال التى عرضت عليها لم تتناسب مع عمرها، وأنها وافقت على القيام بأدوار سطحية فى مسلسلين لاحتياجها إلى المال، ولكنها باءت بالفشل، لافتة انها تنتظر أن يعرض عليها عمل يتناسب مع قدراتها العمرية ويفيد المشاهد.



وأكدت أن لديها رصيدا كافيا وتاريخا من الأعمال الفنية.



