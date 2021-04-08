التعليم تمنح شهادة الصلاحية لــ 4133 معلما استوفوا برامج التنمية المهنية الإلكترونية

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على منح شهادة الصلاحية لـ ٤١٣٣ من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها من وظائف الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.

وقالت وزارة التربية والتعليم أن هؤلاء المعلمين استوفوا برامج التنمية المهنية الإلكترونية التي عقدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لنقل شاغلي الوظائف المعلمين وما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة طبقًا لأحكام القانون رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ومن جانبه .. أوضح الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ، أن القرار ينص على أن يتم نقل أعضاء هيئة التعليم بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها طبقًا للكادر، ويتم نقل معلمي التدريبات المهنية بالتعليم الفني الصناعي من حملة الدراسات التكميلية والحاصلين على مؤهلات عليا تربوية إلى معلمي ( عملي/ علمي) معًا مع الاحتفاظ بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها، بالإضافة إلى أنه يتم نقل الأخصائي (نفسى - اجتماعي) إلى (معلم / أخصائي) حسب العجز والزيادة.