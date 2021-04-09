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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقامه صلاة التراويح بشهر رمضان

قبل رمضان بأيام.. تعرف على خطة الأوقاف بالبحيرة لأداء صلاة التراويح بالمساجد

مراسل صدي البلد مع
مراسل صدي البلد مع وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة

 

استعدت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة ، لتنفيذ خطة العمل المقرر تنفيذها خلال شهر رمضان وأداء صلاة التراويح وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إن تم الانتهاء من خطة العمل المقرر تنفيذها خلال شهر رمضان وأداء صلاة التراويح، موضحًا أن تم التنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة لتطهير وتعقيم المساجد على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى أن سيتم إقامة صلاة التراويح في 125‪53 مسجد علي مستوي المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، أن تم التشديد على ضرورة  ارتداء الكمامة و اصطحاب المصلى الشخصي مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى أثناء صلاة التراويح، مشيرًا إلى استمرار عدم فتح دورات المياه و عدم فتح الأضرحة وكذلك  عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

أشار أبو حطب، أن صلاة الجنازة سوف تقتصر على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتب وعدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها ومنع الاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد، بالإضافة إلى السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية

أوضح وكيل الوزارة، أن لا مانع من فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة  لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

وأشار إلى أنه قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة على النحو المتبع، واستمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح.

وأكد أنه شدد على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم وسيتم  غلق أي مسجد أو مصلى سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات , ولا يتم فتح أي مسجد يتم غلقه نهائيا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني ولن يتم منح  أي إجازات اعتيادية طوال أيام الشهر الفضيل.

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شهر رمضان صلاة التراويح البحيرة محافظة البحيرة الأوقاف اخبار المحافظات

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