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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالمنعم سعيد: مصر شهدت نموا حقيقيا في ظل أزمة كورونا

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المركز المصري للفكر  والدراسات الاستراتيجية عقد مؤتمرا تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم بعد الجائحة".


وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أن جائحة كورونا جاءت في وقت يعيش العالم كله حالة من الضغوط، مشيرا إلى أنه في وقت ظهور الجائحة كان العالم يعيش حالة من الانكماش والتقلبات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.


وأكد رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر نجحت في التعامل مع أزمة جائحة كورونا وهي الحدث الذي غير العالم، لافتًا إلى أن مصر شهدت نموا حقيقيا في الطاقات والإصلاحات في ظل هذه الأزمة.


وأوضح أن الدولة اتخذت العديد من القرارات الصارمة مع بداية ظهور الأزمة وهذا أمر صعب مع الشعب المصري الذي يتعامل بعواطفه مع الاحتفالات في المناسبات من خلال التجمعات والتصافح، وأيضا في الجنازات التي يعتبرها الشعب واجبا.
 

عبد المنعم سعيد كورونا مصر الهيئة الاستشارية جائحة كورونا

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