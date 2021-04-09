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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم ... أوبرا الإسكندرية تستضيف حفلاً فنيًا لفصل الإيقاع بمركز تنمية المواهب

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر حفلا فنيًا لطلبة فصل الايقاع بمركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية تدريب فنان الإيقاع العالمي سعيد الأرتيست وذلك في الثامنة من مساء اليوم الجمعة الموافق ٩ من أبريل الجاري بمشاركة متميزة،   لعازف القانون الفنان ماجد سرور وعازف الجيتار الأردني الفنان وحيد ممدوح، وذلك على مسرح أوبرا الإسكندرية.

يقدم الطلاب تنويعات لمجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية إلى جانب ارتجالات على مختلف آلات الإيقاع الشرقية بالإضافة إلى مجموعة من أشهر مؤلفات سعيد الأرتيست منها مكسرات.. بدون عنوان.. منوعات للعندليب الاسمر.. احنا الشباب.. مجانين.

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كما تشارك بالغناء الطفلة سيليا محمد ومجموعة من براعم فصل الكورال بالمركز.

يشار أن مركز تنمية المواهب قد تم تأسيسه في الموسم الفني لعام 2004 ويضم نخبة من الاساتذة الأكاديميين، حيث يحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية، ويضم فصول فنية مختلفة منها البيانو.. الباليه.. الكمان.. الجيتار.. العود.. الكورال.. الموشحات.. الإيقاع.. ذوي القدرات الخاصة.

وقد أقيم أول مهرجان لتنمية المواهب ومسابقة للمواهب الفنية بعد تولى أ.د إيناس عبد الدايم رئاسة مجلس إدارة دار الأوبرا المصرية وقد أصبحت حفلات مركز تنمية المواهب أساسية في خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية، والتي تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام للبراعم وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.

دار الاوبرا المصرية مجدي صابر حفل فني طلبة فصل الإيقاع مركز تنمية المواهب

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